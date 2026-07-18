Fútbol de Intermedia
18 de julio de 2026 a la - 08:10

El 12 de Junio cierra la primera rueda en lo más alto de la Intermedia

Édgar González (izquierda) y Héctor "Pipo" Lezcano forman el corazón tras la anotación con la que el 12 de Junio de Villa Hayes derrotó a General Caballero de Juan León Mallorquín por 1-0.
Édgar González (izquierda) y Héctor "Pipo" Lezcano forman el corazón tras la anotación con la que el 12 de Junio de Villa Hayes derrotó a General Caballero de Juan León Mallorquín por 1-0.Club 12 de Junio

El 12 de Junio de Villa Hayes se impuso como local la noche del viernes sobre General Caballero de Juan León Mallorquín 1-0, cerrando así la primera rueda en lo más alto de la clasificación de la División Intermedia.

Por ABC Color

Ambiente de final en la División Intermedia. El primero, 12 de Junio de Villa Hayes, enfrentaba al tercero, General Caballero de Juan León Mallorquín. Ganó por 1-0 el equipo que propuso juego, el León chaqueño, frente a un Rojo del Alto Paraná con un planteamiento cauteloso.

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El marcador de punta por izquierda Édgar González marcó con un potente disparo el único tanto. El envío pasó en el palo del arquero, que tuvo su grado de responsabilidad.

Un error que generalmente cometen los clubes que hacen buena campaña en la rueda inicial es recurrir a los “refuerzos” en forma masiva. Cuando un elenco marcha bien, no hace falta retocarlo porque el funcionamiento termina variando. El “12” ya habrá aprendido de la campaña anterior.

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En la ronda siguiente, el líder recibirá al colista 3 de Noviembre, en tanto que General Caballero visitará al Sportivo Carapeguá.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Milciades Saldívar.

12 de Junio: Diego Aranda; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncharich y Édgar González; Héctor Lezcano (75’ Héctor Herrera), Diego Valdez (84’ Mattías Parris), Gastón Pinedo y Ariel Recalde (75’ Florencio Yudis); Daniel Fernández (64’ Gonzalo González) y Augusto Giménez (84’ Marco González). D.T.: Arturo Villasantti.

General Caballero JLM: Carlos Urán; Míller Mareco, Junior Cantero (70’ Mathías González), César Castellano y Gabriel Molinas; Junior Martínez, Marcelo Paredes (70’ Enzo Alegre), Alexis Verdún y Richard Salinas; Jorge Colmán (79’ Néstor Gómez) y Alexis Araújo (85’ Matías Schabus). D.T.: Humberto Ovelar.

Gol: 53’ Édgar González (12J). Amonestados: 21’ Ángel Arce, 48’ Ariel Recalde, 71’ Gonzalo González y 87’ Marco González (12J); 21’ Richard Salinas, 40’ Junior Martínez, 55’ Jorge Colmán y 66’ Junior Cantero (GC).