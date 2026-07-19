Encarnación FC se impone en duelo de necesitados

Si bien Encarnación FC se mantiene en el penúltimo puesto de la División Intermedia, su victoria frente al colista 3 de Noviembre de Asunción por 2-1 le permite dar un salto importante en el promedio.

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El conjunto itapuense logró adelantarse en el marcador, siendo igualado por los tricolores que buscaban su primera victoria de la temporada en el decimoquinto intento.

En una fase bien avanzada del juego, los albirrojos llegaron al tanto de la victoria, logrando conservar la ventaja hasta el final.

Encarnación lidiará en la ronda siguiente con Fernando de la Mora, en tanto que el 3 de Noviembre cotejará contra el líder 12 de Junio de Villa Hayes.

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Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Encarnación FC: Engel Esteffen; Aaron Troche, Ismael Benegas, Alexis Zorrilla y Jorge Araújo; Marcos Machuca (83’ Simón Peña), Joshua Vera (71’ Christian Martínez), Jorge Pineda y William Casanova (61’ Fernando Viveros); Derlis Ortiz (71’ Ian Barrios) y Alberto Mongelós (61’ Enrique Balbuena). D.T.: Pablo Caballero.

3 de Noviembre: Alan Vento; Rodolfo López (82’ Heric Torres), Alexis Prieto, Gustavo Mencia y Hugo Aquino (82’ Juan Sánchez); Diego Álvarez (63’ Isaac Ramos), Alexis González, Marcos Riveros y Héctor Blanco (63’ Thiago Rodas); Ángel Gómez y Francisco López. D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 44’ Derlis Ortiz y 72’ Fernando Viveros (E); 45’ Héctor Blanco (3N). Amonestados: 33’ Gustavo Mencia y 62’ Héctor Blanco (3N); 59’ Jorge Pineda y 72’ Fernando Viveros (E).