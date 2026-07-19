Carapeguá supera a Guaireña en el Municipal

Para el Sportivo Carapeguá fue un cierre de primera rueda de la División Intermedia ideal, con victoria por 2-1 frente a Guaireña, que contó con el estreno del director técnico Carlos “Lito” Duarte.

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El Potro pudo imponer su condición de local contra un rival que dio pelea, aunque necesita realizar algunos ajustes de cara al tramo final de la competición del segundo nivel de nuestro fútbol.

Carapeguá encarará el inicio de la ronda de las revanchas contra el campeonable General Caballero de Juan León Mallorquín, en tanto que Guaireña lidiará con el vicelíder Benjamín Aceval.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: Eduardo Britos y Julio Aranda. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Fernando López. AVAR: Zulma Quiñónez.

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Carapeguá: Alex Báez; Éver Ávalos (46’ Ulises González), Jorge Rodríguez (46’ Lucas Delvalle), Denis Acosta y Jesús Ojeda; Fernando Delvalle (46’ Ángelo Cabrera), Derlis Orué, Mílver Aquino y Braian Brítez (78’ Iván Salcedo); Leonardo Galeano y Hugo González (63’ Derlis Mereles). D.T.: Marco Prieto.

Guaireña: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Juan Balbuena, Ivo Parzajuk y Elías Brítez (64’ Fabio Ávalos); Édgar González (69’ Alan Acosta), Jorge Mendoza, Juan Salcedo y Alejandro Arce (77’ Cristian Paredes); Antonio Marín (77’ Cornelio González) y Luis Araújo (64’ Jeferson Torales). D.T.: Carlos Duarte.

Goles: 62’ Leonardo Galeano y 83’ Ángelo Cabrera, de penal (SC); 30’ Édgar González (G). Amonestados: 46’ Elías Brítez y 56’ Juan Salcedo (G). Expulsados: 52’ Lucas Delvalle (C) y 66’ Alejandro Machuca (G).