Tembetary y Sol de América empatan en Capiatá

Situados en la parte superior de la clasificación de la División Intermedia, Atlético Tembetary y Sol de América animaron un entretenido duelo matinal que terminó 1-1.

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El argentino Juan Francisco “Poni” Esteche adelantó a los nómadas rojiverdes, mientras que Brahian Fernández estableció la paridad, en el primer tiempo.

En la complementaria, ambos equipos buscaron el desnivel, aunque el marcador ya no se movería.

En el inicio de la rueda de las revanchas, Tembetary medirá a Resistencia y Sol de América lidiará con Tacuary.

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Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Esteban Testta.

Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Aníbal Gómez Sánchez y Leonardo Rolón (82’ Néstor Díaz); Lucas Zalazar (62’ José Groselle), Cristian Mercado, Rodrigo Vera (71’ Édgar Ferreira) y Francisco Esteche (62’ Matías Silvero); Diego Martínez y Duvan Zarate (82’ Cristhian Batte). D.T.: Sergio Orteman.

Sol de América: Tulio Schwarz; Jorge González, Franco Ortellado, Kevin Benítez y Joel Jiménez; Marcos Gaona (79’ Santiago Rossi), Brahian Fernández, Víctor Argüello, Gustavo Marecos (63’ Fernando Leguizamón) y Jorge Benegas (46’ Gerardo Kovacs); Sergio Bareiro (63’ Alfredo Martínez). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 12’ Francisco Esteche (T) y 36’ Brahian Fernández (SA). Amonestados: 18’ Gustavo Marecos, 33’ Joel Jiménez y 50’ Kevin Benítez (SA); 86’ Sergio Orteman -DT- y Cristian Mercado -AT- (T).