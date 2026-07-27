12 de Junio de Villa Hayes vence sobre el final del partido al 3 de Noviembre

En la continuidad de la decimosexta jornada del Torneo de la División Intermedia, en el Estadio Facundo De León Fossati, 12 de Junio de Villa Hayes superó por la mínima diferencia de 1-0 a 3 de Noviembre, con solitario gol de Marco González.

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El encuentro se tornó bastante parejo de inicio a fin, donde en tiempo reglamentario el marcador seguía sin goles, pero en la adición el local encontró el gol que le dio la victoria para seguir solo en la cima de la tabla de puntuaciones con 36 puntos, mientras que su rival de turno se mantiene con 7 unidades.

En la siguiente jornada futbolera (la 17ª), el conjunto del bajo Chaco visitará a Fernando de la Mora, en el Emiliano Ghezzi, el viernes 31 de julio, desde las 19:30. Por su parte, el elenco del barrio San Pablo recibirá a Sportivo Carpaeguá, en el Erico Galeano el próximo lunes 3 de agosto, a partir de las 17:00.

Síntesis

12 de Junio VH 1 - 3 de Noviembre 0

Estadio: Facundo De León Fossati. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Esteban Testta y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Carmelo Candia.

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12 de Junio VH: Diego Aranda; Matías Argüello, Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Fabrizio Portillo (57’ Hernán Pérez), Diego Valdez (90’ Florencio Judis), Gastón Pinedo y Ariel Recalde (90’ Gonzalo González); Augusto Giménez y Daniel Fernández (77’ Marco González). D.T.: Arturo Villasanti.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero (90’ Gustavo Mencia), Júnior González, Juan Roldán y Mauro Bogado (76’ Hugo Aquino); Luis Olmedo (76’ Héctor Blanco), Ángel Billordo, Marcos Riveros y Fabricio Arce; Ángel Gómez (76’ Júnior Paredes) y Nelson Barrios (76’ Diego Álvarez). D.T.: Jorge Achucarro.

Gol: 90’+13’ Marco González (12J). Amonestados: 39’ Fabrizio Portillo (12J); 90’+21’ Junior González (3DN). Expulsados: 90’+17’ Natanael Samaniego, estando en la banca (12J); 90’+17’ Ángel Billordo (3DN).