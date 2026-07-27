Benjamín Aceval y Guaireña FC empatan 1-1 en Villa Hayes

Benjamín Aceval y Guaireña Fútbol Club brindaron un partido emocionante hasta el final que terminó con un empate a un gol, en la doble jornada que tendrá hoy la División Intermedia en el Estadio Facundo de León Fossati, de Villa Hayes.

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Los albicelestes de Villarrica fueron los que se adelantaron en el marcador, tras un tiro libre penal ejecutado por Cristhian Báez, a los 14 minutos.

La paridad vino en la etapa complementaria, a través de Nery Castro, quien a los 78 minutos puso el 1-1 definitivo. El punto pone a Benjamín Aceval con 32 unidades, a una del líder 12 de Junio que hoy por la noche, desde las 20:00 y en este mismo estadio, recibirá al 3 de Noviembre del barrio San Pablo. Guaireña alcanzó los 22 puntos.

El próximo juego que tendrá Benjamín Aceval será el viernes 31 de julio, a las 17:00, como visitante de General Caballero de Juan León Mallorquín, en el Estadio Ka’arendy. Guaireña, por su parte, recibirá en el Parque del Guairá al Atlético Tembetary, el sábado 1 de agosto, a partir de las 10:00.

Síntesis:

Benjamín Aceval 1 - Guaireña FC 1

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Estadio: Facundo de León Fossati. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Diego Silva y Derlys González. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Milciades Saldívar.

Benjamín Aceval: Antonio González; Sebastián Benítez (72’ Roque Florenciañez), Rolando Ortiz, Hugo Espínola y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (59’ Ricardo Bordón), Santiago López (32’ Emmanuel Morales), Rodrigo Bogado y Gabriel Acuña (32’ Enmanuel Caballero); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Guaireña FC: Marcos Giménez; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Fabio Ávalos; Cristian Paredes (55’ Aarón Monges), Jorge Mendoza (64’ Marcos Andino), Édgar González y Alexander Quintana (72’ José Arias); Antonio Marín (55’ Cornelio González) y Cristhian Báez (64’ Martín Amarilla). D.T.: Carlos Duarte.

Goles: 14’ Cristhian Báez, de penal (G); 79’ Nery Castro (BA) Amonestados: 41’ Joel Aquino y 44’ Kevin Quiñónez (BA); 90’+1’ Aarón Monges (G). Expulsado: 24’ Rodrigo Bogado (BA).