Fútbol de Intermedia
27 de julio de 2026 a la - 17:45

Benjamín Aceval y Guaireña FC empatan 1-1 en Villa Hayes

Tras un emotivo encuentro en Villa Hayes, Benjamín Aceval y Guaireña FC se llevaron un punto cada uno.
Tras un emotivo encuentro en Villa Hayes, Benjamín Aceval y Guaireña FC se llevaron un punto cada uno.Intermedia APF

Albirrojos y albicelestes dividen puntos en el primer juego de la jornada de hoy lunes, que se disputó en la ciudad de Villa Hayes por la 16ª fecha de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

Benjamín Aceval y Guaireña Fútbol Club brindaron un partido emocionante hasta el final que terminó con un empate a un gol, en la doble jornada que tendrá hoy la División Intermedia en el Estadio Facundo de León Fossati, de Villa Hayes.

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Los albicelestes de Villarrica fueron los que se adelantaron en el marcador, tras un tiro libre penal ejecutado por Cristhian Báez, a los 14 minutos.

La paridad vino en la etapa complementaria, a través de Nery Castro, quien a los 78 minutos puso el 1-1 definitivo. El punto pone a Benjamín Aceval con 32 unidades, a una del líder 12 de Junio que hoy por la noche, desde las 20:00 y en este mismo estadio, recibirá al 3 de Noviembre del barrio San Pablo. Guaireña alcanzó los 22 puntos.

El próximo juego que tendrá Benjamín Aceval será el viernes 31 de julio, a las 17:00, como visitante de General Caballero de Juan León Mallorquín, en el Estadio Ka’arendy. Guaireña, por su parte, recibirá en el Parque del Guairá al Atlético Tembetary, el sábado 1 de agosto, a partir de las 10:00.

Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral que estuvo en cancha.
Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral que estuvo en cancha.

Síntesis:

Benjamín Aceval 1 - Guaireña FC 1

Estadio: Facundo de León Fossati. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Diego Silva y Derlys González. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Milciades Saldívar.

Benjamín Aceval: Antonio González; Sebastián Benítez (72’ Roque Florenciañez), Rolando Ortiz, Hugo Espínola y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (59’ Ricardo Bordón), Santiago López (32’ Emmanuel Morales), Rodrigo Bogado y Gabriel Acuña (32’ Enmanuel Caballero); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Guaireña FC: Marcos Giménez; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Fabio Ávalos; Cristian Paredes (55’ Aarón Monges), Jorge Mendoza (64’ Marcos Andino), Édgar González y Alexander Quintana (72’ José Arias); Antonio Marín (55’ Cornelio González) y Cristhian Báez (64’ Martín Amarilla). D.T.: Carlos Duarte.

Goles: 14’ Cristhian Báez, de penal (G); 79’ Nery Castro (BA) Amonestados: 41’ Joel Aquino y 44’ Kevin Quiñónez (BA); 90’+1’ Aarón Monges (G). Expulsado: 24’ Rodrigo Bogado (BA).