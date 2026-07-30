Decimoséptimo capítulo de la Intermedia, entre el viernes y el lunes

La División Intermedia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a la máxima categoría, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
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La cartelera de la 17ª fecha del campeonato del segundo nivel de nuestro balompié es la siguiente:
Viernes 31 de julio
General Caballero JLM vs. Benjamín Aceval
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 17:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Carmelo Candia.
Fernando de la Mora vs. 12 de Junio
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 19:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Sábado 1 de agosto
Guaireña FC vs. Atlético Tembetary
Estadio: Parque del Guairá.
Hora: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Armindo Rojas y Liz Fleitas.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Resistencia vs. Tacuary
Estadio: Tomás Beggan Correa.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Aníbal Esteche y Paulo López.
Cuarto árbitro: Fernando Villalba.
Domingo 2
Sol de América vs. Independiente CG
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Jara.
Asistentes: Rodrigo Mendieta y Lorena Miranda.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Deportivo Santaní vs. Encarnación FC
Estadio: Juan José Vázquez.
Horario: 10:00.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Lunes 3
3 de Noviembre vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Paraguarí AC vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 19:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Éver Delgado y Lucio García.
Cuarto árbitro: José Franco.