Fútbol de Intermedia
30 de julio de 2026 a la - 19:38

Decimoséptimo capítulo de la Intermedia, entre el viernes y el lunes

El estadio Ka'arendy albergará este viernes el imperdible duelo entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Benjamín Aceval de Villa Hayes, que pugnan por el ascenso al círculo privilegiado de nuestro fútbol.
El estadio Ka'arendy albergará este viernes el imperdible duelo entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Benjamín Aceval de Villa Hayes, que pugnan por el ascenso al círculo privilegiado de nuestro fútbol.Gentileza

La decimoséptima fecha de la División Intermedia, segunda categoría de nuestro fútbol, se abrirá este viernes y se cerrará el lunes, con el desarrollo de dos partidos por día.

Por ABC Color

La División Intermedia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a la máxima categoría, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Lea más: Programa de la segunda fecha del octogonal del Nacional B

La cartelera de la 17ª fecha del campeonato del segundo nivel de nuestro balompié es la siguiente:

Viernes 31 de julio

General Caballero JLM vs. Benjamín Aceval

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Carmelo Candia.

Fernando de la Mora vs. 12 de Junio

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Imagen sin descripción

Sábado 1 de agosto

Guaireña FC vs. Atlético Tembetary

Estadio: Parque del Guairá.

Hora: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Armindo Rojas y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Resistencia vs. Tacuary

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Aníbal Esteche y Paulo López.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

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Domingo 2

Sol de América vs. Independiente CG

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Deportivo Santaní vs. Encarnación FC

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Lunes 3

3 de Noviembre vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Paraguarí AC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Éver Delgado y Lucio García.

Cuarto árbitro: José Franco.