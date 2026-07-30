Decimoséptimo capítulo de la Intermedia, entre el viernes y el lunes

La División Intermedia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán a la máxima categoría, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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La cartelera de la 17ª fecha del campeonato del segundo nivel de nuestro balompié es la siguiente:

Viernes 31 de julio

General Caballero JLM vs. Benjamín Aceval

Estadio: Ka’arendy.

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Horario: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Carmelo Candia.

Fernando de la Mora vs. 12 de Junio

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sábado 1 de agosto

Guaireña FC vs. Atlético Tembetary

Estadio: Parque del Guairá.

Hora: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Armindo Rojas y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Resistencia vs. Tacuary

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Aníbal Esteche y Paulo López.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Domingo 2

Sol de América vs. Independiente CG

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Deportivo Santaní vs. Encarnación FC

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Lunes 3

3 de Noviembre vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Paraguarí AC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Éver Delgado y Lucio García.

Cuarto árbitro: José Franco.