El puntero 12 de Junio se frena ante Fernando de la Mora en el barrio Palomar

El conjunto chaqueño abrió el marcador por intermedio de Héctor Lezcano, quien convirtió desde el punto penal.

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Sin embargo, el Rojo del barrio Palomar reaccionó y llegó a la igualdad gracias al tanto de Rodney Chaparro.

Con este resultado, 12 de Junio se mantiene como líder del campeonato con 37 puntos, mientras que Fernando de la Mora alcanzó las 20 unidades.

En la próxima jornada, Fernando de la Mora visitará a Sportivo Carapeguá, en tanto que 12 de Junio recibirá a Deportivo Santaní.

Síntesis

Fernando de la Mora 1-12 de Junio VH 1

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: Juan Benítez. AVAR: Zulma Quiñónez.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Miguel Pereira, José Ojeda, Luciano Taboada (72’ Derlis Almada) y Isaías Gavilán (72’ Claudio Orquiola); Rodney Chaparro (65’ Sebastián Chaparro), Alexis Fernández, Alexis Ledesma y Derlis Benítez; Alan Valenzuela (46’ Rossney Aquino) y Pedro Martínez (76’ Jorge Jara). D.T.: Calos Recalde.

12 de Junio VH: Alfredo Aguilar; Axel Loncharich, Diego Valdez, Augusto Giménez y Gastón Pinedo; Ariel Recalde (66’ Diego Aranda), Héctor Lezcano (76’ Marco González), Ángel Arce y Édgar González; Luis Núñez (66’ Gonzalo González) y Matías Argüello. D.T.: Arturo Villasanti.

Goles: 36’ Héctor Lezcano (de penal) (12J); 47’ Rodney Chaparro (FDM). Amonestados: 28’ Miguel Pereira y 44’ Alexis Ledesma (FDM). Incidencia: 84’ Derlis Benítez (FDM) malogró un penal.



