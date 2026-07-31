General Caballero derrotó a Benjamín Aceval y quedó como escolta

El Rojo mallorquino encaminó la victoria con un gol de Jorge Colmán, sobre el cierre de la primera etapa (45′), y la aseguró a los 86 minutos por intermedio de Néstor Gómez.
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Con este resultado, General Caballero alcanzó su décimo triunfo en el campeonato, llegó a 33 puntos y escaló al segundo lugar de la clasificación. Benjamín Aceval, en tanto, se mantiene con 32 unidades y cayó a la tercera posición.
En la próxima fecha, General Caballero visitará a Atlético Tembetary, mientras que Benjamín Aceval será local frente a 3 de Noviembre del barrio San Pablo.
Síntesis
General Caballero JLM 2-Benjamín Aceval 0
Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: José Méndez. AVAR: Carmelo Candia.
General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, Tobías Castellano y Gabriel Molinas; Édgar Franco (64’ Néstor Gómez), Gabriel Espínola (73’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Juan Martínez (90’+3’ Tobías Gamarra); Jorge Colmán (90’ +3’ Junior Cantero) y Axel Baigorria (64’ Richard Salinas). D.T.: Humberto Ovelar.
Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel, Hugo Espínola (41’ Inocencio Velázquez), Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Sebastián Benítez (52’ Óscar Prieto), Enmanuel Caballero (52’ Emmanuel Morales) y Gabriel Acuña (52’ Ricardo Bordón); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.
Goles: 45’ Jorge Colmán y 86’ Néstor Gómez (CG) Amonestados: 21’ Jorge Colmán (GC); 9’ Rolando Ortiz y 80’ Aldo Morel (BA).