Fútbol de Intermedia
31 de julio de 2026 a la - 21:22

General Caballero derrotó a Benjamín Aceval y quedó como escolta

El atacante del Rojo mallorquino, Jorge David Colmán, celebra su gol.
El atacante del Rojo mallorquino, Jorge David Colmán, celebra su gol.

General Caballero de Juan León Mallorquín se impuso por 2-0 a Benjamín Aceval en el estadio Ka’arendy, en el encuentro que abrió la decimoséptima fecha del torneo de la División Intermedia.

Por ABC Color

El Rojo mallorquino encaminó la victoria con un gol de Jorge Colmán, sobre el cierre de la primera etapa (45′), y la aseguró a los 86 minutos por intermedio de Néstor Gómez.

Lea más: Decimoséptimo capítulo de la Intermedia, entre el viernes y el lunes

Con este resultado, General Caballero alcanzó su décimo triunfo en el campeonato, llegó a 33 puntos y escaló al segundo lugar de la clasificación. Benjamín Aceval, en tanto, se mantiene con 32 unidades y cayó a la tercera posición.

En la próxima fecha, General Caballero visitará a Atlético Tembetary, mientras que Benjamín Aceval será local frente a 3 de Noviembre del barrio San Pablo.

Síntesis

General Caballero JLM 2-Benjamín Aceval 0

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: José Méndez. AVAR: Carmelo Candia.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, Tobías Castellano y Gabriel Molinas; Édgar Franco (64’ Néstor Gómez), Gabriel Espínola (73’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Juan Martínez (90’+3’ Tobías Gamarra); Jorge Colmán (90’ +3’ Junior Cantero) y Axel Baigorria (64’ Richard Salinas). D.T.: Humberto Ovelar.

Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel, Hugo Espínola (41’ Inocencio Velázquez), Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Sebastián Benítez (52’ Óscar Prieto), Enmanuel Caballero (52’ Emmanuel Morales) y Gabriel Acuña (52’ Ricardo Bordón); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 45’ Jorge Colmán y 86’ Néstor Gómez (CG) Amonestados: 21’ Jorge Colmán (GC); 9’ Rolando Ortiz y 80’ Aldo Morel (BA).