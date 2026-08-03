Fútbol de Intermedia
03 de agosto de 2026 a la - 19:27

Sportivo Carapeguá vence al 3 de Noviembre en Capiatá

Los jugadores del Sportivo Carapeguá celebran el único tanto del partido.
Los jugadores del Sportivo Carapeguá celebran el único tanto del partido.APF Intermedia

El Potro Carapegueño venció en Capiatá a los del barrio San Pablo, en el penúltimo juego de la 17ª fecha de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

Sportivo Carapeguá salió triunfante de su visita al estadio Erico Galeano de Capiatá, donde el 3 de Noviembre ofició de local, en el penúltimo juego que tiene la 17ª fecha de la División Intermedia.

El tanto del triunfo del Potro Carapegüeño llegó a los 62 minutos tras una buena pared entre Derlis Orué y Derlis Mereles, para que este último marque ante la salida del guardameta Hugo Gaona.

De esta forma, los carapegüeños alcanzan 22 puntos en la tabla de posiciones y el “3” queda con 7 unidades.

En la 18ª jornada del certamen, 3 de Noviembre y Sportivo Carapeguá estarán disputando sus juegos el domingo 9 de agosto, a las 10:00. El “3” visitará a Benjamín Aceval, en el estadio Isidro Roussillón, y el Potro Carapegüeño, recibirá en el estadio Municipal a Fernando de la Mora.

Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral en cancha.
Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral en cancha.

Síntesis:

3 de Noviembre 0 - Sportivo Carapeguá 1

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero, Junior González, Gustavo Mencia y Mauro Bogado (80’ César Arias); Luis Olmedo (69’ Diego Álvarez), Fabricio Arce (80’ Alexis González), Marcos Riveros y Mathías Roa (69’ Héctor Blanco); Diego Martínez y Junior Paredes (60’ Iván Maciel). D.T.: Jorge Achucarro.

Sportivo Carapeguá: Alex Báez; Éver Ávalos (46’ Éver Gaona), Jorge Rodríguez, Édgar Benítez (67’ Aldo Vera) e Isaías Obregón; Hugo González (55’ Jorge Quintana), Milver Aquino, Derlis Orué y Fernando Delvalle (67’ Franco Valdés); Braian Brítez (46’ Derlis Mereles) y Leonardo Galeano. D.T.: Marco Prieto.

Gol: 62’ Derlis Mereles (SC). Amonestados: 18’ Fabricio Arce y 79’ Héctor Blanco (3N); 57’ Leonardo Galeano (SC). Incidencia: 4’ Alex Báez (SC) detuvo un penal a Diego Martínez (3N).