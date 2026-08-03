Sportivo Carapeguá vence al 3 de Noviembre en Capiatá

Sportivo Carapeguá salió triunfante de su visita al estadio Erico Galeano de Capiatá, donde el 3 de Noviembre ofició de local, en el penúltimo juego que tiene la 17ª fecha de la División Intermedia.

El tanto del triunfo del Potro Carapegüeño llegó a los 62 minutos tras una buena pared entre Derlis Orué y Derlis Mereles, para que este último marque ante la salida del guardameta Hugo Gaona.

De esta forma, los carapegüeños alcanzan 22 puntos en la tabla de posiciones y el “3” queda con 7 unidades.

En la 18ª jornada del certamen, 3 de Noviembre y Sportivo Carapeguá estarán disputando sus juegos el domingo 9 de agosto, a las 10:00. El “3” visitará a Benjamín Aceval, en el estadio Isidro Roussillón, y el Potro Carapegüeño, recibirá en el estadio Municipal a Fernando de la Mora.

Síntesis:

3 de Noviembre 0 - Sportivo Carapeguá 1

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Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero, Junior González, Gustavo Mencia y Mauro Bogado (80’ César Arias); Luis Olmedo (69’ Diego Álvarez), Fabricio Arce (80’ Alexis González), Marcos Riveros y Mathías Roa (69’ Héctor Blanco); Diego Martínez y Junior Paredes (60’ Iván Maciel). D.T.: Jorge Achucarro.

Sportivo Carapeguá: Alex Báez; Éver Ávalos (46’ Éver Gaona), Jorge Rodríguez, Édgar Benítez (67’ Aldo Vera) e Isaías Obregón; Hugo González (55’ Jorge Quintana), Milver Aquino, Derlis Orué y Fernando Delvalle (67’ Franco Valdés); Braian Brítez (46’ Derlis Mereles) y Leonardo Galeano. D.T.: Marco Prieto.

Gol: 62’ Derlis Mereles (SC). Amonestados: 18’ Fabricio Arce y 79’ Héctor Blanco (3N); 57’ Leonardo Galeano (SC). Incidencia: 4’ Alex Báez (SC) detuvo un penal a Diego Martínez (3N).