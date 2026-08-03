Victoria de Paraguarí AC sobre el Deportivo Capiatá en Carapeguá

Con goles de José Ayala y Roland Escobar, Paraguarí AC superó por 2-1 al Deportivo Capiatá, en el cierre de la 17ª fecha del Torneo de la División Intermedia, en el Estadio Municipal de Carapeguá. Antonio Oviedo descontó para la visita.

Con este resultado, el conjunto de Los Toreros llega a 16 unidades en el clasificatorio, mientras que el Escobero se mantiene con 23 puntos.

Por la 18ª fecha del certamen, Deportivo Capiatá recibirá a Sol de América, en el Erico Galeano, y Paraguarí AC visitará a Encarnación FC, en el Estadio Villa Alegre, ambos encuentros están programados para este sábado 8 de agosto, desde las 10:00.

Síntesis:

Paraguarí AC 2 - Deportivo Capiatá 1

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Éver Delgado y Lucio García. Cuarto árbitro: José Franco.

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Paraguarí AC: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Jorge Aguilar, Víctor Benítez e Isaías Jara (79’ Marcelo Garcete); Víctor Villalba (46’ José Ayala), Guillermo Ayala, Esteban Maidana y Alan Alcaraz (46’ Óscar Cabrera); Víctor Velazco (74’ Tobías Villalba) y Roland Escobar (88’ Blas Duarte). D.T.: Luis Escobar.

Deportivo Capiatá: Aldo Bareiro; Ariel Benítez (79’ Aleksandr Mikheev), Juan Ojeda (68’ Fabián Díaz), Ángel Lezcano y Néstor Díaz (63’ Jorge Núñez); Walter Gaona (68’ Antonio Penayo), Gustavo Medina, Juan Garay y Marcelo Benítez; Antonio Oviedo (79’ Samuel Portillo) y Jorge Benítez. D.T.: Jorge Gamarra.

Goles: 53’ José Ayala y 62’ Roland Escobar (P); 36’ Antonio Oviedo (DC). Amonestados: 3’ Gustavo Medina y 90’+1’ Jorge Benítez (DC).