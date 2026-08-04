La 18ª ronda de la División Intermedia contempla un partido estelar

Con el avanzado desarrollo de la División Intermedia, la lucha en el torneo del segundo nivel no solo se centra en los dos puestos de ascenso al círculo privilegiado, sino también en la permanencia en el circuito.

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El certamen cuenta con 30 rondas, tras las cuales los dos equipos de mayor puntaje (campeón y vice), subirán a la Primera División, mientras que los tres últimos descenderán a la Primera División B. Si son clubes del interior los que quedan en la zona roja, volverán a sus ligas y competirán en el Nacional B de la UFI, en forma opcional.

El partido estrella de la 18ª fecha es el que sostendrán el viernes el líder 12 de Junio de Villa Hayes y el Deportivo Santaní, que viene repuntando de la mano del entrenador Julio César Irrazábal y es serio candidato a volver a la división de Honor, en la que estuvo en 2015, 2018 y 2019.

Programa del 18º capítulo

Viernes 7

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16:30: Independiente de Campo Grande vs. Resistencia, en el estadio Ricardo Grégor.

19:00: 12 de Junio vs. Deportivo Santaní, en el Facundo Deleón Fossatti.

Sábado 8

10:00: Deportivo Capiatá vs. Sol de América, en el Erico Galeano.

10:00: Encarnación FC vs. Paraguarí, en el Villa Alegre.

Domingo 9

10:00: Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre, en el Isidro Roussillón.

10:00: Carapeguá vs. Fernando de la Mora, en el Municipal de Carapeguá.

Lunes 10

16:30: Tacuary-Guaireña, en Los Jardines del Kelito.

19:00: Tembetary vs. General Caballero JLM, en el Erico Galeano.