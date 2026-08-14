Fernando de la Mora vuelve al triunfo

Pedro Martínez adelantó al conjunto local, mientras que Osvaldo Argüello marcó el empate transitorio para el Albirrojo del Bajo Chaco. En la segunda etapa, Isaías Gavilán apareció para convertir el tanto de la victoria y asegurar los tres puntos para Fernando.

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Con el triunfo, Fernando de la Mora suma 23 puntos en la clasificación, mientras que Benjamín Aceval permanece con 35 unidades.

En la próxima jornada, la fecha 20, el equipo del barrio Palomar visitará a Atlético Tembetary, mientras que Benjamín Aceval recibirá a Sportivo Carapeguá.

Síntesis

Fernando de la Mora 2-Benjamín Aceval 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Blas Medina. Goles: 49’ Pedro Martínez y 62’ Isaías Gavilán (FDM); 55’ Osvaldo Argüello (BA). Amonestados: 28’ Derlis Benítez y 70’ Alexis Fernández (FDM); 45’ Aldo Morel (BA).

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Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Alexis Fernández, José Ojeda, Emidgio Bobadilla y Alan Velázquez; Derlis Benítez (76’ Miguel Pereira), Pedro Martínez, Jorge Jara (84’ Augusto Franco) y Alan Valenzuela (76’ Derlis Almada); Ariel Roa (86’ Sebastián Chaparro) e Isaías Gavilán (76’ Luciano Taboada). D.T.: Carlos Recalde.

Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel (84’ Enmanuel Caballero), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (84’ Matías Medina), Santiago López (64’ Enmanuel Morales), Sebastián Benítez y Mathías Areco (64’ Ricardo Bordón); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.