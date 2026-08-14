Fútbol de Intermedia
14 de agosto de 2026 a la - 18:57

El 12 de Junio vence a Encarnación FC en el sur

Celebración de uno de los dos goles que convirtió el 12 de Junio de Villa Hayes en el estadio Villa Alegre, de Encarnación.
Celebración de uno de los dos goles que convirtió el 12 de Junio de Villa Hayes en el estadio Villa Alegre, de Encarnación.APF Intermedia

El equipo de Villa Hayes, 12 de Junio, superó en condición de visitante por 2-0 a Encarnación Fútbol Club, en el arranque de la 19ª fecha de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

12 de Junio de Villa Hayes alcanzó su victoria número 12 en el Campeonato de la División Intermedia tras vencer por 2-0 al local Encarnación Fútbol Club, en el juego que dio inicio a la 19ª fecha del certamen.

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La diferencia en el marcador lo logró en la primera etapa con los tantos de Héctor Lezcano (20’) y Fabrizio Portillo (39’) para alcanzar los 40 puntos y seguir firme en el primer puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, Encarnación mantiene sus 12 unidades y se ubica como el 15° en el clasificador.

El próximo juego de los albirrojos del sur será de visitante ante el Sportivo Carapeguá. Por su parte, 12 de Junio recibirá a Paraguarí Atlético Club; y ambos duelos corresponderán a la 20ª fecha.

Los protagonistas, jugadores, árbitro y asistentes, se saludan en la previa del partido.
Los protagonistas, jugadores, árbitro y asistentes, se saludan en la previa del partido.

Síntesis:

Encarnación FC 0 - 12 de Junio VH 2

Estadio: ueno Villa Alegre. Árbitro: Juan López. Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Zulma Quiñónez. Goles: 20’ Héctor Lezcano, de penal y 39’ Fabrizio Portillo (12) Amonestados: 78’ Éver Cáceres (E); 72’ Diego Valdez (12).

Alineaciones:

Encarnación FC (0): José Aquino; Aarón Troche, Rodrigo Jara, Ismael Benegas (69’ Éver Cáceres) y Walter Benítez; Matías Schabus (75’ Fernando Viveros), Édgar Ferreira (62’ Víctor Villasanti), Jorge Pineda y Marcos Machuca (46’ Nelson Cáceres); Enrique Balbuena (62’ Kevin Lezcano) y Derlis Ortiz. DT: Pablo Caballero.

12 de Junio VH (2): Diego Aranda; Matías Argüello, Natanael Samaniego, Axel Loncharich y Édgar González; Héctor Lezcano (69’ Hernán Pérez), Gastón Pinedo, Florencio Yudis (81’ Mattías Parris) y Fabrizio Portillo (69’ Cristhian Riveros); Augusto Giménez (69’ Marco González) y Gonzalo González (46’ Diego Valdez). DT: Arturo Villasanti.