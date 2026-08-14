El 12 de Junio vence a Encarnación FC en el sur

12 de Junio de Villa Hayes alcanzó su victoria número 12 en el Campeonato de la División Intermedia tras vencer por 2-0 al local Encarnación Fútbol Club, en el juego que dio inicio a la 19ª fecha del certamen.

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La diferencia en el marcador lo logró en la primera etapa con los tantos de Héctor Lezcano (20’) y Fabrizio Portillo (39’) para alcanzar los 40 puntos y seguir firme en el primer puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, Encarnación mantiene sus 12 unidades y se ubica como el 15° en el clasificador.

El próximo juego de los albirrojos del sur será de visitante ante el Sportivo Carapeguá. Por su parte, 12 de Junio recibirá a Paraguarí Atlético Club; y ambos duelos corresponderán a la 20ª fecha.

Síntesis:

Encarnación FC 0 - 12 de Junio VH 2

Estadio: ueno Villa Alegre. Árbitro: Juan López. Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Zulma Quiñónez. Goles: 20’ Héctor Lezcano, de penal y 39’ Fabrizio Portillo (12) Amonestados: 78’ Éver Cáceres (E); 72’ Diego Valdez (12).

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Alineaciones:

Encarnación FC (0): José Aquino; Aarón Troche, Rodrigo Jara, Ismael Benegas (69’ Éver Cáceres) y Walter Benítez; Matías Schabus (75’ Fernando Viveros), Édgar Ferreira (62’ Víctor Villasanti), Jorge Pineda y Marcos Machuca (46’ Nelson Cáceres); Enrique Balbuena (62’ Kevin Lezcano) y Derlis Ortiz. DT: Pablo Caballero.

12 de Junio VH (2): Diego Aranda; Matías Argüello, Natanael Samaniego, Axel Loncharich y Édgar González; Héctor Lezcano (69’ Hernán Pérez), Gastón Pinedo, Florencio Yudis (81’ Mattías Parris) y Fabrizio Portillo (69’ Cristhian Riveros); Augusto Giménez (69’ Marco González) y Gonzalo González (46’ Diego Valdez). DT: Arturo Villasanti.