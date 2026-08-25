Gustavo Cañete asume la conducción del Sportivo Carapeguá

Gustavo Cañete, de 49 años, nacido en España y formado en Cerro Porteño como futbolista, es el nuevo conductor técnico del Sportivo Carapeguá, en reemplazo de Marco Antonio Prieto.

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El nuevo staff del Potro carapegüeño lo completan el ayudante de campo Dani Almada, el preparador físico Diego Palacios y el entrenador de arqueros Nelson Fernández.

Cañete es el cuarto entrenador de la temporada en la División Intermedia en Sportivo Carapeguá, después de Hugo Marcelo Ovelar y Marco Prieto.