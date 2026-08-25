Fútbol de Intermedia
25 de agosto de 2026 a la - 15:04

Gustavo Cañete asume la conducción del Sportivo Carapeguá

Gustavo Cañete (izquierda), nuevo director técnico del Sportivo Carapeguá.
Gustavo Cañete (izquierda), nuevo director técnico del Sportivo Carapeguá.Redes sociales

El exfutbolista Gustavo Adalberto Cañete asumió la conducción técnica del Sportivo Carapeguá, con el objetivo de mejorar su campaña en la División Intermedia, una categoría considerada “trituradora” de entrenadores.

Por ABC Color

Gustavo Cañete, de 49 años, nacido en España y formado en Cerro Porteño como futbolista, es el nuevo conductor técnico del Sportivo Carapeguá, en reemplazo de Marco Antonio Prieto.

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Programa de la vigesimoprimera ronda de la División Intermedia.
Programa de la vigesimoprimera ronda de la División Intermedia.

El nuevo staff del Potro carapegüeño lo completan el ayudante de campo Dani Almada, el preparador físico Diego Palacios y el entrenador de arqueros Nelson Fernández.

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Cañete es el cuarto entrenador de la temporada en la División Intermedia en Sportivo Carapeguá, después de Hugo Marcelo Ovelar y Marco Prieto.

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