Fútbol de Intermedia
03 de septiembre de 2026 a la - 19:51

Deportivo Capiatá abre la 22ª fecha con un triunfo ante 3 de Noviembre

Grito de gol del delantero capiteño, Jorge "El conejo" Benítez, que abrió la cuenta para la emotiva victoria en el Erico Galeano.
Grito de gol del delantero capiteño, Jorge "El conejo" Benítez, que abrió la cuenta para la emotiva victoria en el Erico Galeano.APF Intermedia

En el estadio Erico Galeano y sobre el epílogo del partido, el Deportivo Capiatá venció por el marcador de 4-3 al 3 de Noviembre en el inicio de la 22ª fecha del torneo de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

En el arranque de la 22ª fecha del torneo de la División Intermedia, en el estadio Erico Galeano, el Deportivo Capiatá superó por 4-3 al 3 de Noviembre. Jorge Benítez, Antonio Oviedo, José Escurra y Juan Garay marcaron para el “Escobero”, mientras que Diego Martínez, en dos ocasiones, y Mathías Roa, convirtieron para el elenco tricolor.

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Con esta victoria, el “Escobero” llega a 27 puntos, mientras que el conjunto del barrio San Pablo permanece con 16 unidades. En la siguiente fecha, la 23ª, Deportivo Capiatá visitará a Fernando de la Mora, el miércoles 9 de septiembre, desde las 10:00, en el estadio Emiliano Ghezzi. Por su parte, el “3” medirá a Sol de América, el martes 8 de septiembre, a partir de las 10:00, en el estadio Erico Galeano.

Jorge "El conejo" Benítez (izquierda) y Marcos Riveros, capitanes de ambos equipos, posan junto a la terna arbitral en Capiatá.
Jorge "El conejo" Benítez (izquierda) y Marcos Riveros, capitanes de ambos equipos, posan junto a la terna arbitral en Capiatá.

Síntesis:

Deportivo Capiatá 4 - 3 de Noviembre 3

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Juan Mendoza y Cristóbal Alderete. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Marcelo Benítez, Juan Ojeda, Cristhian Bogado y Cristian García (88’ Rodrigo Ramírez); Walter Gaona (77’ Walter Servín), Gustavo Medina, Juan Garay y Alan Brítez (65’ Ariel Benítez); Antonio Oviedo (77’ José Escurra) y Jorge Benítez (88’ Alexis Acuña). D.T.: Édgar Denis.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero, Alexis Orué (46’ Luis Olmedo), Jorge Trinidad y Hugo Aquino; Diego Álvarez (46’ Diego Martínez), Ángel Billordo, Marcos Riveros (82’ Alexis González) y Fabricio Arce (65’ Junior Paredes); Mathías Roa y Ángel Gómez (65’ Hugo Caballero). D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 26’ Jorge Benítez, 49’ Antonio Oviedo, 80’ José Escurra, 90’+7’ Juan Garay (DC); 47’ y 90’+6’ Diego Martínez y 86’ Mathías Roa (3N). Amonestados: 76’ Cayetano Fernández, 87’ Walter Servín y 90’+8’ Jorge Benítez (DC); 34’ Hugo Aquino, 65’ Jorge Achucarro (DT) y 65’ Alexis González (3N).