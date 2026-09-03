Deportivo Capiatá abre la 22ª fecha con un triunfo ante 3 de Noviembre

En el arranque de la 22ª fecha del torneo de la División Intermedia, en el estadio Erico Galeano, el Deportivo Capiatá superó por 4-3 al 3 de Noviembre. Jorge Benítez, Antonio Oviedo, José Escurra y Juan Garay marcaron para el “Escobero”, mientras que Diego Martínez, en dos ocasiones, y Mathías Roa, convirtieron para el elenco tricolor.

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Con esta victoria, el “Escobero” llega a 27 puntos, mientras que el conjunto del barrio San Pablo permanece con 16 unidades. En la siguiente fecha, la 23ª, Deportivo Capiatá visitará a Fernando de la Mora, el miércoles 9 de septiembre, desde las 10:00, en el estadio Emiliano Ghezzi. Por su parte, el “3” medirá a Sol de América, el martes 8 de septiembre, a partir de las 10:00, en el estadio Erico Galeano.

Síntesis:

Deportivo Capiatá 4 - 3 de Noviembre 3

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Juan Mendoza y Cristóbal Alderete. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Marcelo Benítez, Juan Ojeda, Cristhian Bogado y Cristian García (88’ Rodrigo Ramírez); Walter Gaona (77’ Walter Servín), Gustavo Medina, Juan Garay y Alan Brítez (65’ Ariel Benítez); Antonio Oviedo (77’ José Escurra) y Jorge Benítez (88’ Alexis Acuña). D.T.: Édgar Denis.

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3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero, Alexis Orué (46’ Luis Olmedo), Jorge Trinidad y Hugo Aquino; Diego Álvarez (46’ Diego Martínez), Ángel Billordo, Marcos Riveros (82’ Alexis González) y Fabricio Arce (65’ Junior Paredes); Mathías Roa y Ángel Gómez (65’ Hugo Caballero). D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 26’ Jorge Benítez, 49’ Antonio Oviedo, 80’ José Escurra, 90’+7’ Juan Garay (DC); 47’ y 90’+6’ Diego Martínez y 86’ Mathías Roa (3N). Amonestados: 76’ Cayetano Fernández, 87’ Walter Servín y 90’+8’ Jorge Benítez (DC); 34’ Hugo Aquino, 65’ Jorge Achucarro (DT) y 65’ Alexis González (3N).