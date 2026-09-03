General Caballero JLM afronta una prueba de fuego en Villa Elisa

Dos partidos abren este jueves el vigesimosegundo capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al circuito superior de nuestro balompié.

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El duelo de primer turno se celebrará en Capiatá, con el choque entre el local y el 3 de Noviembre, que pese a situarse en la zona de descenso, viene de tres victorias consecutivas y se convierte en un peligro para el inestable “Escobero”.

La confrontación de fondo es la más atractiva. Aún con mínimas posibilidades de subir, Sol de América recibe en Villa Elisa al campeonable General Caballero de Juan León Mallorquín, que deberá extremar recursos para adjudicarse los puntos para ubicarse en forma solitaria en la cima. En la primera rueda, los rojos se impusieron sobre los azules por 3-2, en Ka’arendy.

El programa

Deportivo Capiatá vs. 3 de Noviembre

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Estadio: Erico Galeano.

Horario: 16:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Juan Mendoza y Cristóbal Alderete.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Sol de América vs. General Caballero JLM

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 19:00

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Nanatael Méndez.

AVAR: Carmelo Candia.