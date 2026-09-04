En Campo Grande, paridad sin goles entre Independiente y Fernando de la Mora

Independiente de Campo Grande y Fernando de la Mora se repartieron un punto cada uno tras la igualdad sin goles en el enfrentamiento que ofrecieron en la continuidad de la 22ª jornada del torneo de la División Intermedia.

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El punto pone a Independiente con 28 unidades y a Fernando de la Mora con 25, dentro de la tabla de posiciones del certamen.

Por la 23ª jornada, Independiente se medirá de visitante ante Deportivo Santaní, en el estadio Juan José Vázquez, el miércoles 9 de septiembre, a las 16:30. Por su parte, Fernando de la Mora jugará de local el mismo día, pero a las 10:00, ante Deportivo Capiatá en el estadio Emiliano Ghezzi.

Síntesis:

Independiente CG 0 - Fernando de la Mora 0

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Juan López. Asistentes: Víctor Dávalos y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Blas Medina.

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Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada (46’ Carlos Gavilán), José Portillo, Rony Frank y Rogelio Espínola; Dramane Diarra, Nicolás Rojas, Ronald Roa (57’ Sergio Dietze) y Jesús Cáceres (46’ Gustavo Peralta) (69’ Gastón Oviedo); Elías Sarquis (57’ Francisco Morel) y Bruno Díaz. D.T.: Claudio David Vargas.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Derlis Benítez y Alexis Ledesma; Derlis Almada (72’ Isaías Gavilán), Elías Bóveda (84’ Albaro Lugo), Jorge Jara y Luciano Taboada (84’ Pedro Martínez); Sebastián Chaparro (56’ Rodney Chaparro) y Rossney Aquino. D.T.: Carlos Recalde.

Goles: No hubo. Amonestados: 1’ Jesús Cáceres, 49’ Rogelio Espínola, 61’ Dramane Diarra y 90’+2’ Claudio Vargas, DT (I); 27’ y 33’ Rossney Aquino, 38’ Luciano Taboada (FM). Expulsado: 33’ Rossney Aquino (FM).