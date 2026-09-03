Empate entre Sol de América y General Caballero en Villa Elisa

En la continuidad de la 22ª jornada del torneo de la División Intermedia, en el estadio Luis Alfonso Giagni, de Villa Elisa, Sol de América y General Caballero JLM sellaron la paridad de un gol por lado.

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Jorge Colmán marcó el tanto para el Rojo de Mallorquín, mientras que, Enzo Rodas igualó para el conjunto azul de Villa Elisa. Con este 1-1, el Danzarín llega a 34 puntos, y el representante de Alto Paraná alcanza 44 unidades, manteniéndose en la cima de la tabla de posiciones en forma solitaria.

En la próxima ronda del certamen, Sol de América abrirá la 23ª fecha en el estadio Erico Galeano ante 3 de Noviembre, el martes 8 de septiembre, desde las 10:00, mientras que General Caballero JLM recibirá a Resistencia SC, en el estadio Ka´arendy, también ese martes 8, pero desde las 19:00.

Síntesis:

Sol de América 1 - General Caballero JLM 1

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: José Méndez. AVAR: Carmelo Candia.

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Sol de América: Tulio Schawarz; Víctor Dávalos, Juan Patiño (70’ Víctor Benítez), Rodrigo Duarte y Jorge Formigli (70’ Alejandro Santos); Gustavo Marecos (70’ Fernando Leguizamón), Gustavo Manzur, Víctor Argüello y Fernando Leguizamón (76’ Enzo Rodas); Jorge González y Julio Rivarola (80’ Jorge Mora). D.T.: Héctor Marecos.

General Cabellero JLM: Tales Wastowski; Édgar Franco (46’ Julio Santacruz), Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Enzo Alegre, Miller Mareco, Alexis Verdún (85’ Óscar Gavilán) y Juan Martínez (73’ Néstor Gómez); Axel Baigorria (73’ Wilson Merlo) y Jorge Colmán (73’ Richard Salinas). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 83’ Enzo Rodas (SA); 20’ Jorge Colmán (GCJLM). Amonestados: 5’ Gustavo Marecos y 90’+5’ Víctor Dávalos (SA). Expulsado: 60’ Rodrigo Duarte (SA).