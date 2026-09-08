El 3 de Noviembre se aferra a la ilusión de la permanencia

Un resultado positivo fue el que se dio en el Deportivo Capiatá: el 1-0 revive al 3 de Noviembre y pulveriza las posibilidades de lucha por el ascenso de Sol de América, que prácticamente tiene el año perdido.
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El Tricolor del barrio San Pablo hipotecó la permanencia en la primera rueda. En la segunda tuvo un repunte que aún no alcanza para salir de la zona roja. Necesita encadenar victorias para seguir en la División Intermedia. Su salvación, de registrarse, sería hasta milagrosa, debido a que son tres los clubes que bajarán a la Primera B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
En la próxima ronda, 3 de Noviembre jugará con Resistencia, en tanto que Sol de América lidiará con Fernando de la Mora.
Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: José Mercado y César Caballero. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.
3 de Noviembre: Hugo Gaona; Rodolfo López, Jorge Trinidad, Alexis Prieto y Hugo Aquino; Marco Vera (46’ Luis Olmedo), Marcos Riveros (73’ Juan Rolón), Junior Paredes (61’ Ángel Billordo) y Fabricio Arce; Mathías Roa (73’ Nelson Barrios) y Diego Martínez (85’ Alexis González). D.T.: Jorge Achucarro.
Sol de América: Faustino Piotti; Víctor Dávalos, Juan Patiño (89’ Enzo Rodas), Víctor Benítez y Jorge Formigli; Fernando Leguizamón (70’ Gerardo Kovacs), Víctor Argüello (58’ Julio Rivarola), Gustavo Manzur (46’ Gustavo Marecos) y Brahian Fernández; Jorge González y Alan Pereira (58’ Alfredo Martínez). D.T.: Héctor Marecos.
Gol: 46’ Diego Martínez. Amonestados: 24’ Víctor Argüello y 76’ Víctor Benítez (SA); 40’ Marco Vera y 94’ Hugo Aquino (3N).