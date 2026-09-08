Paraguarí supera a Guaireña y se aleja de la zona de riesgo

Después de haber permanecido en la zona roja del descenso durante gran parte del desarrollo de la División Intermedia, Paraguarí AC ahora disfruta de un dulce presente, mediante los buenos resultados cosechados bajo el comando técnico del luqueño Luis Fernando Escobar.
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El Toro logró este martes en Carapeguá una victoria clave por 3-1 sobre Guaireña FC, en el arranque de la vigesimotercera fecha del campeonato de la segunda categoría, que consta de 30 rondas.
Al minuto 31, el centroatacante Víctor Velazco movió el tablero y al 48 estableció su doblete, para la clara ventaja de Paraguarí, que al 73 amplió la cuenta a través de Antonio Samaniego.
Al 88, Jeferson Torales señaló el tanto del honor para Guaireña, que cumple una pobre campaña.