Carapegué frena las ilusiones de Benjamín Aceval de acercarse a puestos de ascenso

El dueño de casa no tardó en hacer sentir su localía. En los primeros compases del encuentro, el “Potro” inauguró el marcador tras una gran jugada colectiva: Aldo Vera mandó un preciso cambio de frente hacia la izquierda para Ángelo Cabrera. Aunque su primer centro fue bloqueado por Elías Romero, Cabrera insistió, recuperó el esférico y sacó un nuevo centro al segundo palo que Josías Bobadilla empalmó con un potente bombazo para mandar la pelota al fondo de la red.

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Cuando el reloj marcaba la hora de partido, Carapegué dio el golpe de gracia para estirar la ventaja. Mílver Aquino filtró un balón al espacio para la carrera de Matías Verdún, quien forcejeó con Hugo Espínola. Al ver que no podía ganarle en velocidad, Verdún aplicó un freno para dejar de largo al defensor, perfilarse de zurda y sacar un remate colocado al palo derecho del arquero Antonio González, decretando el lapidario 2-0 definitivo.

ingresando en el último cuarto de hora, Benjamín Aceval tuvo la chance de volver a meterse en partido tras una mano abierta dentro del área del zaguero Alfredo Cabrera. El árbitro Derlis Benítez recibió el llamado del VAR para revisar la acción, revirtió su postura inicial y sancionó la pena máxima. De la ejecución se encargó Emmanuel Morales, quien abrió la cara interna del pie derecho intentando colocar el esférico al costado izquierdo de Bernardo Medina, pero este le adivinó la intención y contuvo el remate, ahogando el grito de descuento.

Con este traspié, el elenco comandado por Rubén Roussillón se frena en seco en sus aspiraciones. Benjamín Aceval se mantiene a seis puntos de distancia de la ansiada segunda plaza de ascenso a la máxima categoría, un puesto de privilegio que actualmente ocupa el 12 de Junio de Villa Hayes, club que suma 45 unidades tras igualar en casa frente al Atlético Tembetary.

Por la vigesimocuarta ronda, Sportivo Carapeguá saldrá a revalidar su gran momento visitando al Atlético Tembetary el martes 15 de septiembre desde las 16:30 en el estadio Erico Galeano de Capiatá. Por su parte, Benjamín Aceval buscará la recuperación inmediata jugando en casa, donde recibirá a Paraguarí el lunes 14 de septiembre en el estadio Isidro Roussillón de Villa Hayes a partir de las 16:30.

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Síntesis del partido:

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: José Armoa. VAR: Fernando López. AVAR: Cristian Sosa.

Sportivo Carapeguá (2): Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Ulises González (46’ Milver Aquino), Aldo Vera (74’ Juan Barrios), Josías Bobadilla y Ángelo Cabrera (69’ Braian Brítez); Hugo González (81’ Leonardo Galeano) y Matías Verdún (69’ Julio Asprilla). D.T.: Gustavo Cañete.

Benjamín Aceval (0): Antonio González; Elías Romero (59’ Nicolás Rojas), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López (53’ Emmanuel Morales), Sebastián Benítez (59’ Enmanuel Caballero) y Ricardo Bordón (53’ Sebastián Da Silva) (90’+1’ Loren Almirón); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 56’ Josías Bobadilla y 61’ Matías Verdún (SC). Amonestados: 79’ Juan Barrios (SC); 58’ Elías Romero (BA). Expulsado: 90’+5’ Emmanuel Morales (BA). Incidencia: 79’ Bernardo Medina (SC) paró un penal a Emmanuel Morales (BA).