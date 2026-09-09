Santaní cae ante Independiente CG y deja escapar la chance de escalar a zona de ascenso

El conjunto albinegro comenzó pisando fuerte y logró adelantarse en el marcador antes de alcanzar el primer cuarto de hora. Todo nació de un saque lateral ofensivo ejecutado por Herminio Vera directo al corazón del área; allí, Orlando Bogado se impuso en las alturas para bajar el esférico hacia Arnaldo Zárate, quien aprovechó las flojas marcas de José Portillo y Diego Aguada para definir con un toque sutil por encima del guardameta e inaugurar el marcador.

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Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar. Antes de cumplirse la media hora de juego, el elenco comandado tácticamente por Claudio David Vargas encontró el empate a través de una jugada de pelota quieta. Un tiro de esquina lanzado con precisión por Denis Zárate encontró la cabeza del zaguero Rony Frank, quien se elevó en el punto penal para conectar un potente testazo que se metió junto al palo izquierdo de Gustavo Arévalos, un arquero que nada pudo hacer ante la potencia del remate.

Cuando el partido entraba en su última recta y la tensión se apoderaba de la ribera del Tapiracuái, el cuadro de Campo Grande sentenció la remontada. La jugada nació de una gran descarga de Elías Sarquis que habilitó la incursión ofensiva de Diego Aguada; este ganó la línea de fondo por la banda derecha y envió un centro que el arquero Arévalos logró despejar con un manotazo. El balón quedó suelto en la medialuna del área, donde emergió la figura de Dramane Diarra, quien conectó un certero derechazo de primera para colocar la pelota nuevamente junto al poste izquierdo.

Consecuencias en la tabla y festejos en el Bajo Chaco

De esta manera, tal como le ocurrió en la jornada 21 ante Atlético Tembetary, el albinegro vuelve a ceder puntos dolorosos jugando en casa, esta vez frente a un Independiente que ya no pelea por los puestos de privilegio a la élite del fútbol paraguayo. Este traspié de Santaní se celebra con fuerza en el Bajo Chaco, ya que el 12 de Junio de Villa Hayes logra asegurar de momento la segunda plaza de la tabla, a la espera de lo que será su compromiso de este jueves frente al propio Tembetary.

Ficha técnica del partido

Estadio: Juan José Vázquez (Santaní). Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: José Cuevas.

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Deportivo Santaní (1): Gustavo Arévalos; Juan González (77’ Pedro Franco), Fernando Arce, Martín Giménez y Elian Vogado; Thyago Meza (68’ Jesús Monges), Ángel Colmán (60’ Richard Leite), Herminio Vera y Roberto Martínez (60’ Rodolfo Silva); Orlando Bogado (68’ William Casanova) y Arnaldo Zárate. D.T.: Julio Irrazábal.

Independiente CG (2): Carlos Quiñónez; Diego Aguada, José Portillo, Rony Frank y Rogelio Espínola (62’ Ramón Méndez); Dramane Diarra, Bruno Díaz (62’ Álvaro Montiel), Nicolás Rojas y Denis Zárate (73’ Luis Rolón); Francisco Morel (62’ Elías Sarquis) y Sergio Dietze (73’ Isaías Roa). D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 6’ Arnaldo Zárate (DS); 24’ Rony Frank y 75’ Dramane Diarra (ICG). Amonestados: 50’ Rogelio Espínola y 61’ Sergio Dietze (ICG).

Mañana se completa la Fecha 23

Mañana, a las 16:30. Sportivo Carapeguá vs. Benjamín Aceval, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: José Armoa. VAR: Fernando López. AVAR: Cristian Sosa.

Mañana, a las 19:00. 12 de Junio VH vs. Atlético Tembetary, en el estadio Facundo Deleón. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Diego Silva y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: José Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.