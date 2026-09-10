El 12 de Junio perdonó en casa y no pudo alcanzar la cima de la Intermedia

El encuentro comenzó cuesta arriba para el dueño de casa. El elenco “rojiverde” se adelantó en el marcador aprovechando una descoordínación defensiva que derivó en un rechazo corto de Diego Valdez. El balón le quedó servido al capitán Rodrigo Vera, quien en la frontal del área y sin oposición alguna sacó un derechazo tremendo al ángulo superior derecho del arquero Diego Aranda, transformándolo en un espectador de lujo ante la precisión del disparo.

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La reacción del local no se hizo esperar y llegó recién iniciada la etapa complementaria. Haciendo valer la pelota quieta, Hernán Pérez ejecutó un tiro de esquina con una comba cerrada al primer poste. Allí apareció nuevamente Diego Valdez para redimirse, conectando de cabeza y acomodando el esférico al palo más lejano del portero Eduardo Ortellado para decretar el 1-1 definitivo.

Un bache con alivio y lo que se viene

Con esta paridad, el 12 de Junio encadena su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria, registrando dos empates y una caída. Sin embargo, el golpe amargo llega con el alivio de que sus inmediatos perseguidores, Deportivo Santaní y Benjamín Aceval, tampoco sumaron en la fecha. Por ahora, el conjunto dirigido por Arturo Villasanti se mantiene a dos unidades del solitario líder del campeonato, el General Caballero de Juan León Mallorquín.

La acción no se detiene y la vigesimocuarta jornada ya está a la vuelta de la esquina para el próximo martes 15 de septiembre. Por un lado, los dirigidos por César Castro recibirán al Sportivo Carapeguá en el estadio Erico Galeano desde las 16:30, mientras que el 12 de Junio visitará a Tacuary FBC en el estadio Emiliano Ghezzi a partir de las 19:00.

Síntesis del encuentro

Estadio: Facundo Deleón Fossati (Villa Hayes). Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Diego Silva y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.

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12 de Junio VH (1): Diego Aranda; Matías Argüello, Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Fabrizio Portillo (68’ Luca Kmet), Diego Valdez, Gastón Pinedo (81’ Florencio Yudis) y Hernán Pérez (74’ Anderson Leguizamón); Marco González (46’ Héctor Herrera) y Augusto Giménez (68’ Daniel Fernández). D.T.: Arturo Villasanti.

Atlético Tembetary (1): Eduardo Ortellado; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Leandro Rolón; Ángel Cristaldo, Rodrigo Vera, Alejandro Chaparro y Sebastián Ruiz Díaz (54’ Elías Peralta) (85’ Juan Esteche); Santiago Santacruz (66’ Alexander Meza) y Cristian Mercado (85’ José Cardozo). D.T.: César Castro.

Goles: 49’ Diego Valdez (12J); 24’ Rodrigo Vera (AT). Amonestados: 70’ Hernán Pérez y 90’+1’ Luca Kmet (12J); 58’ Santiago Santacruz y 59’ Cristian Mercado (AT).