El 3 de Noviembre mantiene vivas sus posibilidades de permanencia

Cuando todo parecía que el 3 de Noviembre se despediría rápidamente de la División Intermedia, metió cinco victorias en las últimas seis presentaciones, por lo que sigue con chances de continuidad en el circuito.

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El Tricolor del barrio San Pablo venció este sábado por 2-1 a Resistencia, en duelo celebrado en el capitalino barrio Vista Alegre.

La figura goleadora fue Diego “Chino” Martínez, autor de los dos tantos del “3” y que hasta pudo haber ampliado su cuenta, si no fuese por un penal desperdiciado.

En la próxima fecha, 3 de Noviembre lidiará con Guaireña FC, mientras que Resistencia jugará contra Fernando de la Mora.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Aníbal Esteche y Héctor Balbuena. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: José Cuevas.

Resistencia: César Aquino; Aquilino Giménez, Kevin Benítez (69’ Brandon Barbas), Gustavo Villamayor (69’ Juan Torales) y Fernando Vouga; Nolberto Báez, Stevens Gómez, Edsson Riveros (56’ Patrocinio Alvarenga) y Fernando Ruiz Díaz; David Fleitas (56’ Aníbal Vega) y Marcelo Sánchez (21’ Nicolás Mondaini). D.T.: Ángel Martínez.

3 de Noviembre: Hugo Gaona; Fernando Silvero (77’ Rodolfo López), Alexis Prieto, Jorge Trinidad y Juan Roldán; Marco Vera (61’ Luis Olmedo), Marcos Riveros, Fabricio Arce y Diego Martínez (77’ Ángel Billordo); Mathías Roa (88’ Alexis González) y Junior Paredes (61’ Nelson Barrios). D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 6’ Edsson Riveros (R); 7’ y 13’ Diego Martínez (3N). Incidencia: 36’ Diego Martínez (3N) malogró un pena. Amonestados: 9’ Nolberto Báez (R); 41’ Alexis Prieto y 46’ Marco Vera (3N).