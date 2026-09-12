General Caballero JLM da otro paso hacia su regreso a Primera

El estadio municipal de Carapeguá albergó el enfrentamiento entre Guaireña FC y General Caballero de Juan León Mallorquín, correspondiente a la decimocuarta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro balompié que consta de 30 fechas.

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El Rojo mallorquino confirmó su favoritismo con el amplio triunfo por 3-0, concretado mediante los tantos de Jorge Colmán (minuto 15) y el doblete de Alexis Verdún (72 y 84).

General Caballero llegó a 50 puntos, con 5 de ventaja con relación al 12 de Junio de Villa Hayes, y con 8 con referencia al tercero, Deportivo Santaní, su principal referencia para el ascenso, teniendo en cuenta que son dos los clubes que subirán de categoría.

El “12” jugará el lunes contra Tacuary, mientras que Santaní lidiará este domingo contra Capiatá, de visitante.