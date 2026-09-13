Santaní conquista una victoria clave en su lucha por el ascenso

Para continuar en la carrera por los puestos de ascenso al círculo privilegiado, Deportivo Santaní debía derrotar al Deportivo Capiatá, al que terminó venciendo en un duro partido por 1-0.

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Al minuto 79, William Casanova registró el tanto sampedrano para la alegría de la afición santaniana, que sueña con volver al ver al club en Primera División.

¡EN LA LUCHA!



⚽️Con gol de William Casanova, a los 79', Santaní venció por 1-0 a Capiatá y sigue prendido a la pelea por el regreso a #CopaDePrimera.#IntermediaAPF pic.twitter.com/dHnKbge5lF — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 13, 2026

Con la victoria, el equipo dirigido por Julio César Irrazábal llegó a 45 puntos, dando alcance en el segundo puesto al 12 de Junio de Villa Hayes, que este lunes enfrenta a Tacuary en el estadio La Arboleda, a las 19:00.

Lidera la División Intermedia el General Caballero de Juan León Mallorquín, que cuenta con 50 unidades, teniendo las mayores posibilidades de retorno a la categoría de Honor.

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En la siguiente ronda, Santaní recibirá el viernes 18 a Sol de América, mientras que Capiatá visitará a Encarnación el lunes 21.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Zulma Quiñónez.

Capiatá: Cayetano Fernández; Cristian García, Ángel Lezcano, Juan Miguel Ojeda y Marcelo Benítez; Ariel Benítez (62’ José Escurra), Juan Garay (76’ Francisco Di Franco), Gustavo Medina y Walter Gaona; Jorge Benítez y Rodil Cáceres (62’ Antonio Oviedo). D.T.: Édgar Denis.

Santaní: Gustavo Arévalos; Elián Vogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Juan González; Thyago Meza (46’ William Casanova), Adrián Mereles, Ángel Colmán y Édgar Villalba (59’ Roberto Martínez); Lenon Farías (59’ Jesús Monges) (93’ Rodolfo Silva) y Arnaldo Zárate (80’ Joel Caballero). D.T.: Julio Irrazábal.

Gol: 78’ William Casanova (S). Amonestados: 31’ Juan Ojeda y 75’ José Escurra (C); 64’ William Casanova (S).