Argüello, héroe de la remontada de Benjamín Aceval

Parecía que Atlético Tembetary se llevaría los tres puntos, pero Benjamín Aceval tuvo una reacción decisiva en la segunda etapa y terminó festejando una nueva victoria en la División Intermedia. El conjunto chaqueño remontó un 0-1 y se impuso 2-1 con un doblete de Osvaldo Argüello, protagonista excluyente de la tarde.

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Las emociones llegaron en el complemento. A los 52 minutos, Aurelio Caballero adelantó al conjunto rojiverde y puso contra las cuerdas al Benjamín. Sin embargo, la respuesta fue inmediata.

Tres minutos después, a los 55’, apareció Argüello para establecer el empate y devolverle la ilusión al conjunto chaqueño. El delantero volvió a ser decisivo sobre el cierre del partido y, a los 90 minutos, marcó el 2-1 definitivo.

Con sus dos conquistas, Argüello llegó a 18 goles en el campeonato y se mantiene como el máximo goleador de la División Intermedia 2026.

La victoria también le permite al Benjamín Aceval sostenerse en la zona alta de la clasificación. El equipo suma 42 puntos y ocupa el cuarto lugar, a seis unidades de los puestos de ascenso y a ocho del líder, General Caballero de Juan León Mallorquín.

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Para Tembetary, la derrota mantiene al equipo con 30 puntos en la clasificación.

Síntesis

Benjamín Aceval 2-Atlético Tembetary 1

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Juan López. VAR: Zulma Quiñónez. AVAR: Héctor Balbuena.

Benjamín Aceval: Óscar Benítez; Nicolás Rojas, Rodrigo Bogado, Rolando Ortiz (57’ Armando Parra) y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Sebastián Benítez (46’ Santiago López) (83’ Enmanuel Caballero), Willian Cuevas (67’ Matías Medina) y Gabriel Acuña (57’ Elías Romero); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Atlético Tembetary: Lucas Méndez; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Alan Paredes; Ángel Cristaldo (84’ Alejandro Chaparro), Rodrigo Vera, Leonardo Rolón (46’ Aurelio Caballero) y Francisco Esteche; Cristhian Batte (70’ Cristian Mercado) y Santiago Santacruz (46’ Duvan Zárate) (58’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: César Castro.

Goles: 52’ Aurelio Caballero (AT); 55’ y 90’ Osvaldo Argüello (BA). Amonestados: 5’ Sebastián Benítez, 63’ Joel Aquino y 88’ Enmanuel Caballero (BA); 83’ Cristian Recalde, 86’ Alejandro Chaparro y 89’ Francisco Esteche (AT). Expulsado: 90’+5’ Alejandro Chaparro (AT).

Lo que viene

Benjamín Aceval volverá a jugar el sábado 26 de setiembre, cuando visite a Tacuary desde las 10:00, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Atlético Tembetary, por su parte, buscará recuperarse el lunes 28, cuando reciba a Paraguarí desde las 16:30, en el estadio La Arboleda.