“Felipep” por Villasantti, cambio de técnico en 12 de Junio

Con las posibilidades intactas de ascender a la máxima categoría, el 12 de Junio de Villa Hayes recurre al cambio de timón luego de la dolorosa derrota sufrida el pasado fin de semana en casa contra el Independiente de Campo Grande por 4-0.

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El León chaqueño despidió al entrenador Arturo Villasantti y nombró en su reemplazo a Felipe Giménez “Felipep”, quien inició este año como director técnico de Nacional y luego condujo a Rubio Ñu en la máxima categorías. En los dos clubes no le fue bien, por lo que ahora buscará su relanzamiento en la segunda categoría, la División Intermedia.

La competencia es liderada por General Caballero de Juan León Mallorquín, con 50 puntos. Dos unidades menos tienen Deportivo Santaní y 12 de Junio, los que pugnan por los puestos de ascenso.

El estreno de “Felipep” en el “12” será el próximo domingo contra Deportivo Capiatá, en duelo de la 26ª fecha a cumplirse en el Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo, a las 10:00.

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El certamen consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado.