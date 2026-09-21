Fútbol de Intermedia
21 de septiembre de 2026 a la - 16:07

“Felipep” por Villasantti, cambio de técnico en 12 de Junio

Arturo Villasantti dejó la conducción técnica del 12 de Junio de Villa Hayes.
Arturo Villasantti dejó la conducción técnica del 12 de Junio de Villa Hayes.Club 12 de Junio

El 12 de Junio de Villa Hayes dio las gracias por los servicios prestados al entrenador Arturo Villasantti y nombró en su reemplazo a Felipe Ariel Giménez para afrontar el tramo final de la División Intermedia.

Por ABC Color
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Con las posibilidades intactas de ascender a la máxima categoría, el 12 de Junio de Villa Hayes recurre al cambio de timón luego de la dolorosa derrota sufrida el pasado fin de semana en casa contra el Independiente de Campo Grande por 4-0.

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El León chaqueño despidió al entrenador Arturo Villasantti y nombró en su reemplazo a Felipe Giménez “Felipep”, quien inició este año como director técnico de Nacional y luego condujo a Rubio Ñu en la máxima categorías. En los dos clubes no le fue bien, por lo que ahora buscará su relanzamiento en la segunda categoría, la División Intermedia.

Felipe Ariel Giménez Miranda "Felipep" (45 años), nuevo entrenador del 12 de Junio.
Felipe Ariel Giménez Miranda "Felipep" (45 años), nuevo entrenador del 12 de Junio.

La competencia es liderada por General Caballero de Juan León Mallorquín, con 50 puntos. Dos unidades menos tienen Deportivo Santaní y 12 de Junio, los que pugnan por los puestos de ascenso.

El estreno de “Felipep” en el “12” será el próximo domingo contra Deportivo Capiatá, en duelo de la 26ª fecha a cumplirse en el Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo, a las 10:00.

El certamen consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado.