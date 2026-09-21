Encarnación FC consigue importante triunfo contra Capiatá

La Perla del Sur celebró el triunfo contra los capiateños en Villa Alegre, por el marcador de 3 goles contra 1, triunfo importante para mejorar el promedio en el torneo de la División Intermedia.

Lea más: Argüello, héroe de la remontada de Benjamín

Los anfitriones goleaban ya en el primer tiempo y regularon para sostener el 3-0 en el segundo tiempo, donde llegó el descuento para Capiatá.

Diego Argüello inició el camino a la victoria sureña apenas iniciado el cotejo, a los 4′.

José Feliciano Verdún pudo incrementar el marcador ya a los 18′, desde el punto penal, pero lo malogró.

Minutos mas tarde, Ángel Lezcano, en desgraciada acción, le dio el 2-0 con gol en contra de su valla, para mantener la visible superioridad local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

José Verdún se reivindicó para aumentar la cuenta al 3-0 parcial, a los 39′ de la primera mitad.

El gol del honor fue de Marcelo Benítez para los capiateños, descuento que llegó recién a los 76′ de la complementaria.

En la tabla de posiciones, Capiatá se encuentra en el duodécimo lugar con 27 puntos, mientras Encarnación marcha penúltimo con 22 unidades, en el 15°, delante de Tacuary FBC.

En la tabla de promedios, los capiateños respiran en sexto lugar, y los encarnacenos están decimoterceros, entre 16 competidores.

En la fecha 26, Encarnación FC visitará a Sol de América en el Luis Alfonso Giagni, el sábado 26 de septiembre desde las 10:00 horas, y Deportivo Capiatá recibirá a 12 de Junio VH en el estadio Gunther Vögel, el domingo 27 de septiembre, a partir de las 10:00 horas.

Síntesis del compromiso:

Encarnación FC 3 - Deportivo Capiatá 1

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: José Armoa. AVAR: Christian Sosa.

Alineaciones:

Encarnación FC (3): José Aquino; Aaron Troche, Diego Argüello, Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Luciano Lezcano (61’ Derlis Ortiz), Jorge Pineda, Alberto Mongelós (86’ Alexis Coronel) y Matías Schabus (73’ Marcos Machuca); Enrique Balbuena (73’ Kevin Lezcano) y José Verdún (61’ Simón Peña). DT: Joel Maidana.

Deportivo Capiatá (1): Cayetano Fernández; Cristian García (46’ Eduardo Estigarribia), Ángel Lezcano, Ariel Benítez Guillén y Marcelo Benítez; Alan Brítez (46’ Jorge Núñez), Juan Garay, Gustavo Medina y Matías Duarte (30’ Francisco Di Franco); Jorge Benítez y Antonio Oviedo. DT: Antonio Denis.

Goles: 4’ Diego Argüello, 23’ Ángel Lezcano c/s/v y 39′ José Verdún (EFC); 76’ Marcelo Benítez (DC).

Amonestado: 60′ Ariel Benítez (DC).

Incidencia: A los 18’ minutos, José Verdún malogró un penal (EFC).