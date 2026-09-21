Fútbol de Intermedia
21 de septiembre de 2026 a la - 22:31

Encarnación FC consigue importante triunfo contra Capiatá

Encarnación se hizo fuerte en el Villa Alegre, y derrotó 3-1 a Deportivo Capiatá, al cierre de la fecha 25 del torneo de la Intermedia.
Encarnación se hizo fuerte en el Villa Alegre, y derrotó 3-1 a Deportivo Capiatá, al cierre de la fecha 25 del torneo de la Intermedia.

El team de Encarnación consiguió este lunes una importante victoria frente al Deportivo Capiatá por el torneo de la Intermedia, dando el broche a la fecha 25. Los sureños festejaron el triunfo que ayuda para sostener un promedio que los aleje de la zona de descenso.

Por ABC Color
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La Perla del Sur celebró el triunfo contra los capiateños en Villa Alegre, por el marcador de 3 goles contra 1, triunfo importante para mejorar el promedio en el torneo de la División Intermedia.

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Los anfitriones goleaban ya en el primer tiempo y regularon para sostener el 3-0 en el segundo tiempo, donde llegó el descuento para Capiatá.

Diego Argüello inició el camino a la victoria sureña apenas iniciado el cotejo, a los 4′.

José Feliciano Verdún pudo incrementar el marcador ya a los 18′, desde el punto penal, pero lo malogró.

Minutos mas tarde, Ángel Lezcano, en desgraciada acción, le dio el 2-0 con gol en contra de su valla, para mantener la visible superioridad local.

José Verdún se reivindicó para aumentar la cuenta al 3-0 parcial, a los 39′ de la primera mitad.

El gol del honor fue de Marcelo Benítez para los capiateños, descuento que llegó recién a los 76′ de la complementaria.

En la tabla de posiciones, Capiatá se encuentra en el duodécimo lugar con 27 puntos, mientras Encarnación marcha penúltimo con 22 unidades, en el 15°, delante de Tacuary FBC.

En la tabla de promedios, los capiateños respiran en sexto lugar, y los encarnacenos están decimoterceros, entre 16 competidores.

En la fecha 26, Encarnación FC visitará a Sol de América en el Luis Alfonso Giagni, el sábado 26 de septiembre desde las 10:00 horas, y Deportivo Capiatá recibirá a 12 de Junio VH en el estadio Gunther Vögel, el domingo 27 de septiembre, a partir de las 10:00 horas.

Síntesis del compromiso:

Encarnación FC 3 - Deportivo Capiatá 1

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: José Armoa. AVAR: Christian Sosa.

Alineaciones:

Encarnación FC (3): José Aquino; Aaron Troche, Diego Argüello, Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Luciano Lezcano (61’ Derlis Ortiz), Jorge Pineda, Alberto Mongelós (86’ Alexis Coronel) y Matías Schabus (73’ Marcos Machuca); Enrique Balbuena (73’ Kevin Lezcano) y José Verdún (61’ Simón Peña). DT: Joel Maidana.

Deportivo Capiatá (1): Cayetano Fernández; Cristian García (46’ Eduardo Estigarribia), Ángel Lezcano, Ariel Benítez Guillén y Marcelo Benítez; Alan Brítez (46’ Jorge Núñez), Juan Garay, Gustavo Medina y Matías Duarte (30’ Francisco Di Franco); Jorge Benítez y Antonio Oviedo. DT: Antonio Denis.

Goles: 4’ Diego Argüello, 23’ Ángel Lezcano c/s/v y 39′ José Verdún (EFC); 76’ Marcelo Benítez (DC).

Amonestado: 60′ Ariel Benítez (DC).

Incidencia: A los 18’ minutos, José Verdún malogró un penal (EFC).