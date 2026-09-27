Deportivo Santaní encamina su vuelta a Primera

El estadio de Rubio Ñu albergó el enfrentamiento entre Resistencia y Deportivo Santaní, correspondiente a la vigesimosexta fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que consta de 30 capítulos.

El triunfo fue albinegro por 2-1, en un luchado espectáculo desarrollado con una elevada temperatura.

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Luego del nivelado primer tiempo, el conjunto albinegro sampedrano inclinó la balanza a su favor con el zurdazo de Édgar “Chucho” Villalba al minuto 53, luego de la asistencia del vallepuqueño Juan Ezequiel “Juanchi” Mereles, quien en tiempo adicional (92′) amplió la cuenta mediante un penal.

Al minuto 98, Gonzalo Medina anotó un hermoso gol de tiro libre para el Triángulo rojo, que dio pelea.

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¡TRIUNFAZO Y PUNTA!



⚪️⚫️Con goles de Édgar Villalba y Juan Mereles de penal, Santaní se impuso por 2-1 a Resistencia y asumió de forma solitaria el liderazgo de la #IntermediaAPF a falta de cuatro fechas para el final.



📊El Albinegro suma 51 puntos y mira a todos desde arriba.… pic.twitter.com/8wQ6nQtHi7 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 27, 2026

Santaní, que de la mano del entrenador Julio César Irrazábal experimentó un sensacional repunte en el torneo, llegó a 51 puntos, uno más que el General Caballero de Juan León Mallorquín, que el viernes cayó sorpresivamente en casa contra el 3 de Noviembre por 3-1.

El 12 de Junio de Villa Hayes, que igualó sin goles con Deportivo Capiatá, quedó en la tercera posición con 49 unidades.

El martes 6 de octubre, el nuevo líder del circuito jugará contra Guaireña FC, en el estadio del Unión Agrícola, a las 19:30, en el partido de cierre de la 27ª fecha.

Fundado el 27 de febrero de 2009 para representar a los clubes de la Liga Santaniana, el Deportivo Santaní, compitió durante tres temporadas en la categoría de Honor, en 2015, 2018 y 2019, año en el que compitió en la Copa Sudamericana.

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: Derlis López. AVAR: Milciades Saldívar.

Resistencia: Juan López; Nolberto Báez, Gonzalo Medina, Gustavo Villamayor y Juan Torales; Edsson Riveros (78’ Patrocinio Alvarenga), Brandon Barbas (65’ Nicolás Mondaini), Stevens Gómez (78’ Martín Pomes) y Alexis Delgado; Aníbal Vega (74’ Jonathan Gómez) y Fernando Ruiz Díaz (74’ David Fleitas). D.T.: Ángel Martínez.

Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Elián Vogado; Thyago Meza (87’ Rodolfo Silva), Ángel Colmán (46’ Juan Mereles), Herminio Vera y Mathías Martínez (46’ Adrián Mereles); Édgar Villalba (73’ William Casanova) y Arnaldo Zárate (77’ Joel Caballero). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 52’ Édgar Villalba y 92’ Juan Mereles, de penal (S); 98’ Gonzalo Medina (R). Amonestados: 5’ Gonzalo Medina, 66’ Nicolás Mondaini y 77’ Nolberto Báez (R); 71’ Thyago Meza y 84’ Herminio Vera (DS). Expulsado: 92’ Martín Pomes (R).