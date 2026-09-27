Santaní y 12 de Junio pueden pasar al frente

El líder de la División Intermedia, General Caballero de Juan León Mallorquín (50 unidades) viene de perder en casa contra el 3 de Noviembre. Si Deportivo Santaní y 12 de Junio de Villa Hayes (48) triunfan en esta jornada dominical, la punta cambiará de color.

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El torneo de la segunda categoría de nuestro fútbol consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de más alto puntaje ascenderán al círculo privilegiado.

Los cotejos que darán continuidad a la 26ª fecha son los siguientes:

Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio

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Estadio: Gunther Vogel.

Horario: 10:00.

Árbitro: José Natanael Méndez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.

Resistencia vs. Deportivo Santaní

Estadio: La Arboleda.

Horario: 10:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Derlis López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Los duelos complementarios del lunes son Tembetary-Paraguarí AC (La Arboleda, 16:30) y Guaireña FC-Fernando de la Mora (Municipal de Carapeguá, 19:00).