Sol de América deja a Encarnación al borde de la zona roja

Alejado de los puestos de ascenso, producto de una gran cantidad de empates (13), Sol de América actuó en casa con soltura y venció con claridad a Encarnación FC 2-0, por la 26ª fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 capítulos.

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Marcos Gaona, al minuto 61, convirtió de penal, mientras que Víctor Benítez, al 69, estiró la ventaja para el elenco unicolor, que tiene como objetivo seguir avanzando en la Copa Paraguay, luego de su contundente victoria en cuartos sobre 2 de Mayo por 4-0.

El conjunto albirrojo de Itapúa había tenido en la ronda anterior el retorno triunfal del técnico Joel Maidana. Sin embargo, su desempeño en Villa Elisa no fue el mejor y con la caída queda al borde de la zona del descenso, más aún con la victoria de Tacuary, que le pisa los talones en el promedio.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Christian Sosa.

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Sol de América: Faustino Piotti; Víctor Dávalos (82’ Alejandro Santos), Juan Patiño, Víctor Benítez y Jorge Formigli; Fernando Leguizamón (78’ Gerardo Kovacs), Brahian Fernández, Gustavo Manzur y Gustavo Marecos (46’ Víctor Argüello); Alfredo Martínez (78’ César Villagra) y Marcos Gaona (78’ Enzo Rodas). D.T.: Héctor Marecos.

Encarnación FC: José Aquino Allende; Aarón Troche (72’ Derlis Ortiz), Diego Argüello, Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Enrique Balbuena (82’ Marcos Machuca), Jorge Pineda, Alberto Mongelós (72’ Édgar Ferreira) y Matías Schabus (72’ Pablo Alvarenga); Luciano Lezcano (46’ Fernando Viveros) y José Verdún. D.T.: Joel Maidana.

Goles: 61’ Marcos Gaona, de penal y 69’ Víctor Benítez (SA). Incidencia: 89’ José Aquino (E) le tapó un penal a César Villagra (SA). Amonestados: 49’ Fernando Leguizamón (SA); 49’ Diego Argüello (E).