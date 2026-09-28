Partidos en Asunción y Carapeguá en el cierre de la 26ª fecha

El panorama actual de la División Intermedia establece que Deportivo Santaní y General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la línea de ascenso al círculo privilegiado.

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La otra cara de la moneda marca que los clubes capitalinos 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary están situados en la zona de descenso a la Primera División B, que es la tercera categoría de nuestro balompié.

La ronda complementaria de la 26ª fecha sufrió modificaciones horarias debido a la alta temperatura. El programa de juegos de este lunes es el siguiente:

Tembetary vs. Paraguarí AC

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Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Guido Miranda y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Fernando López.

AVAR: Nancy Fernández.

Guaireña FC vs. Fernando de la Mora

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: José Cuevas.