Fútbol de Intermedia
28 de septiembre de 2026 a la - 08:14

Partidos en Asunción y Carapeguá en el cierre de la 26ª fecha

Estadio La Arboleda de Rubio Ñu, sede del partido entre Tembetary y Paraguarí.
Estadio La Arboleda de Rubio Ñu, sede del partido entre Tembetary y Paraguarí.11 Titanes

La vigesimosexta fecha de la División Intermedia se cierra este lunes con dos partidos, a disputarse en Asunción y Carapeguá. Tras esta jornada, al torneo le quedarán cuatro vibrantes rondas.

Por ABC Color
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El panorama actual de la División Intermedia establece que Deportivo Santaní y General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en la línea de ascenso al círculo privilegiado.

Lea más: Deportivo Santaní encamina su vuelta a Primera

La otra cara de la moneda marca que los clubes capitalinos 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary están situados en la zona de descenso a la Primera División B, que es la tercera categoría de nuestro balompié.

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La ronda complementaria de la 26ª fecha sufrió modificaciones horarias debido a la alta temperatura. El programa de juegos de este lunes es el siguiente:

Tembetary vs. Paraguarí AC

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Guido Miranda y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Fernando López.

AVAR: Nancy Fernández.

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Guaireña FC vs. Fernando de la Mora

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: José Cuevas.

Cartelera de juegos de la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia.
Cartelera de juegos de la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia.