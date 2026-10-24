Guaireña y Carapeguá, con amargo cierre de temporada

Fue un amargo cierre de temporada, sobre todo para Guaireña FC, que terminó cuatro en el promedio de la División Intermedia, de abajo para arriba, solo por encima de los descendidos.

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El conjunto albiceleste no pudo imponer su condición de local ante el Sportivo Carapeguá, con el que empató 0-0, en la capital del cuarto departamento.

La misión de Guaireña es volver a encontrar estabilidad para seguir una misma línea de juego. En este ciclo pasaron los entrenadores Rolando Chilavert, César Castro, Carlos Duarte, Juan Daniel Cáceres y Hugo Marcelo Ovelar. Con semejante inestabilidad, es difícil salir adelante.

El “Potro” tiene potencial para pelear por los puestos de vanguardia. Su jugador diferencial fue Leonardo Galeano, con potencial para estar en la máxima categoría.

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Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Esteban Samudio, Juan Balbuena, Hugo Portillo e Ivo Parzajuk; Édgar González (54’ Alejandro Arce), Jorge Mendoza, Rosalino Toledo y Cornelio González (54’ Antonio Marín); Jeferson Torales (84’ Luis Araújo) y Cristhian Báez (54’ Alan Méndez). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Carapeguá: Bernardo Medina; Mílver Aquino, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Josías Bobadilla (62’ Carlos Ramírez), Aldo Vera (79’ Fernando Vega), Hugo González y Javier Escurra (62’ Ulises González); Leonardo Galeano (74’ Franco Valdés) y Ángelo Cabrera. D.T.: Gustavo Cañete.

Gol: No hubo. Amonestados: 40’ Ricardo Cardozo (C); 79’ Rosalino Toledo y 90’ Jorge Mendoza (G).