Fútbol de Intermedia
24 de octubre de 2026 - 12:58

Sol de América y Tembetary igualan en la ronda de cierre

Maniobra de Duván Zárate, autor del gol del Atlético Tembetary.
Maniobra de Duván Zárate, autor del gol del Atlético Tembetary.APF

Sol de América y Tembetary igualaron este sábado en Villa Elisa 1-1, en la ronda de cierre de la División Intermedia.

Por ABC Color
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Un punto en la despedida. Dos clubes capitalinos, pero identificados con Villa Elisa, Sol de América y Atlético Tembetary, empataron 1-1 en la trigésima y última fecha de la División Intermedia.

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Los unicolores cumplieron una mejor campaña con relación a los nómadas, aunque no llenaron las expectativas por no pelear el ascenso a la máxima categoría.

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El vallepuqueño (compañía de Areguá) Duván Zárate marcó el primer gol con el que “Tembe” pasó al frente. El experimentado César Villagra decretó la paridad.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: José Franco. Asistentes: Paulo López y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Sol de América: Tulio Schwarz; Rodrigo Duarte, Víctor Benítez, Joel Jiménez (75’ Franco Ortellado) y Wilson Ibarrola; Brahian Fernández, Gustavo Manzur (86’ Orlando Colman), Fernando Leguizamón (86’ Axel Silva) y Marcos Gaona (75’ Gerardo Kovacs); Víctor Argüello (75’ Alfredo Martínez) y César Villagra. D.T.: Héctor Marecos.

Tembetary: Eduardo Ortellado; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Leonardo Rolón (71’ Matías Silvero); Ángel Cristaldo (71’ Santiago Santacruz), Cristian Mercado, Rodrigo Vera y Duván Zárate (79’ Cristhian Batte); Aurelio Caballero (65’ Alexander Meza) y Juan Esteche (65’ Sebastián Ruiz Díaz). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 12’ Duván Zárate (T) y 26’ César Villagra (SA); Amonestados: 15’ Gustavo Manzur y 60’ Marcos Gaona (SA); 43’ Aurelio Caballero (T).

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