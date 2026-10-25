Fernando de la Mora vs. Santaní: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

El descendido Fernando de la Mora y el l primer ascendido Deportivo Santaní se enfrentan hoy en el estadio, por la última fecha (30) del torneo de la División Intermedia 2026. El “Albinegro” del Tapiracuái, que va por el título del certamen de la segunda categoría y el “Prócer” del barrio Vista Alegre, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción. El partido en simultáneo pone frente a frente a General Caballero de Juan León Mallorquín y al 12 de Junio de Villa Hayes, en el que se define el segundo ascendido.

Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú : 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia : 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 20:30 horas

Sudáfrica: 20:30 horas

Fernando de la Mora vs. Deportivo Santaní: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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