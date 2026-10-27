Fútbol de Intermedia
27 de octubre de 2026 - 10:07

Video: Totín Amarilla anota y Juventude se acerca al ascenso al Brasileirão

Luis Antonio "Totín" Amarilla Lencina (25 de agosto de 1995) festeja la victoria por goleada del Juventude sobre Náutico.
Luis Antonio "Totín" Amarilla Lencina (25 de agosto de 1995) festeja la victoria por goleada del Juventude sobre Náutico.Instagram

El paraguayo Luis Antonio Amarilla anotó el viernes su primer gol para el Juventude, que con su victoria por 4-0 sobre Náutico se ubicó en la zona de ascenso directo al Brasileirão.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Bautismo de gol del aregüeño Luis Antonio Amarilla Lencina en el Juventude, que con su victoria del lunes por 4-0 en Caxias do Sul sobre Náutico, se ubicó en el segundo puesto del Brasileirão B, en la zona de ascenso directo.

Lea más: Villasanti y Balbuena, presencia paraguaya en el agónico triunfo de Gremio

El atacante aregüeño Totín Amarilla, de 31 años, había ido al club albiverde gaúcho de la segunda categoría a préstamo de Cerro Porteño. En su octavo partido pudo marcar y su conversión, que fue la cuarta y última de juego, sirvió para desatar la fiesta en el estadio Alfredo Jaconi.

A falta de tres rondas para el cierre de la competencia de la Serie B, Novorizontino y Juventude tienen 64 puntos, Vila Nova 62, Fortaleza 61, Criciúma 59 y CRB 55.

El sistema de competición establece que los dos primeros ascenderán de manera directa al Brasileirão, mientras que los ubicados entre los puestos 3 y 6 jugarán un repechaje por otros dos cupos a la máxima categoría.

Los últimos adversarios del Juventude son Vila Nova (visitante), Cuiabá (visitante) y Botafogo de Ribeirão Preto.