Video: Totín Amarilla anota y Juventude se acerca al ascenso al Brasileirão

Bautismo de gol del aregüeño Luis Antonio Amarilla Lencina en el Juventude, que con su victoria del lunes por 4-0 en Caxias do Sul sobre Náutico, se ubicó en el segundo puesto del Brasileirão B, en la zona de ascenso directo.

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El atacante aregüeño Totín Amarilla, de 31 años, había ido al club albiverde gaúcho de la segunda categoría a préstamo de Cerro Porteño. En su octavo partido pudo marcar y su conversión, que fue la cuarta y última de juego, sirvió para desatar la fiesta en el estadio Alfredo Jaconi.

A falta de tres rondas para el cierre de la competencia de la Serie B, Novorizontino y Juventude tienen 64 puntos, Vila Nova 62, Fortaleza 61, Criciúma 59 y CRB 55.

El sistema de competición establece que los dos primeros ascenderán de manera directa al Brasileirão, mientras que los ubicados entre los puestos 3 y 6 jugarán un repechaje por otros dos cupos a la máxima categoría.

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Los últimos adversarios del Juventude son Vila Nova (visitante), Cuiabá (visitante) y Botafogo de Ribeirão Preto.