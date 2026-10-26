Villasanti y Balbuena, presencia paraguaya en el agónico triunfo de Gremio

Gremio consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Coritiba en el estadio Couto Pereira, con protagonismo paraguayo desde el inicio. Mathías Villasanti y Fabián Balbuena integraron el once titular del conjunto gaúcho en el compromiso correspondiente a la fecha 32 del Campeonato Brasileño de Serie A.

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Villasanti tuvo participación durante los 90 minutos, aportando su despliegue en el mediocampo, mientras que Balbuena fue titular en la zaga central y permaneció en cancha hasta los 59 minutos, cuando fue sustituido por Filip Krovinović.

El encuentro se resolvió en tiempo de descuento. Cuando el empate sin goles parecía sellado, el danés Martin Braithwaite apareció a los 90′+2 para marcar el tanto del triunfo, tras una asistencia de Francis Amuzu.

La victoria permitió a Gremio sumar tres puntos importantes fuera de casa, en una jornada que también dejó como dato destacado la presencia de los dos paraguayos en el equipo inicial. Villasanti completó el partido, mientras que Balbuena participó durante más de una hora en un triunfo que se definió en la última jugada.