El Real Tomayapo se refuerza con José Báez

Hace algunos días se oficializó la llegada del paraguayo José Báez al Real Tomayapo, equipo de la primera división boliviana. El jugador de 33 años comentó: “Ya me habían hablado en enero, pero terminé estando en México no pude venir. Me habló el profesor, también charlé con mi compatriota (David) Robles con quien jugué en varios equipos. Me gustó la propuesta y ahora se pudo dar”.

“Conozco el fútbol boliviano, estuve tres años y con Petrolero jugué copa Sudamericana, actualmente vengo de desvincularme de un club de la segunda división de México”, se lee en Pagina Siete. Durante el semestre pasado, Báez militó en el Tlaxcala FC.

“Estuve siguiendo al equipo porque tengo varios amigos, entre ellos también Camilo Ríos y otros jugadores. Sé que en principio el objetivo es mantener la categoría, después una vez conseguido esto será ir por un torneo internacional”, apuntó.

“En lo personal vengo a ayudar al equipo y a tratar de mantener la solidez defensiva de Tomayapo. No estoy al 100% ya que estaba de vacaciones en Paraguay, pero ya me empecé a mover hace dos semanas y espero estar al máximo rápido para estar a disposición del técnico”, aseveró. En Paraguay, Báez pasó por Independiente, Rubio Ñu, Sportivo Luqueño, General Díaz y Deportivo Capiatá. Este será su tercer club en Bolivia ya que estuvo en Petrolero de Yacuiba y Universitario de Sucre.