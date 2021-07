“No me disculparé por ser quien soy y de donde vengo”

Marcus Rashford reaccionó a los ataques racistas después de errar un penal en la final de la Eurocopa contra Italia. El joven atacante del Manchester United dejó un claro mensaje para quienes critican. “Puedo aceptar críticas por mi actuación todo el día. Mi disparo no fue suficientemente bueno, debería haber entrado. Pero no me disculparé jamás por ser quien soy y venir de donde vengo”, escribió el jugador 23 años en Twitter.

Rashford, al igual que los compañeros de la inglesa, también de color, Jadon Sancho y Bukayo Saka, fue centro de una cantidad de insultos racistas en las redes sociales. Los tres fallaron sus respectivos tiro en la tanda que permitió la consagración italiana en Wembley. El delantero agregó estar “muy orgulloso” de defender los colores de Inglaterra y agradeció a todas las personas que dieron ánimos luego de la derrota.

Los ataques recibidos por Sancho, Saka y Rashford fueron condenados por el primer ministro Boris Johnson, el príncipe Guillermo y la Asociación de Fútbol Inglesa. Los tres, que ingresaron en el epílogo del partido, no pudieron convertir y la Azurra acabó con el sueño ingles de poder conseguir un trofeo de selecciones después de 55 años. La última vez fue en la Copa del Mundo 1966.