Santiago Arzamendia jugará en LaLiga, la primera división de España. El defensor, que debutó con Cerro Porteño en 2015, fue transferido al Cádiz CF por US$ 2.500.000. Después de jugar la Copa América en Brasil y de unas breves vacaciones, el zurdo viajó el jueves pasado a Europa. Un día después de aterrizar a la ciudad de Cádiz, el futbolista realizó los chequeos médicos y cumplió con el primer entrenamiento con el resto del plantel. “Me gustó desde el primer día que llegué. Lo único que me cuesta es el horario, pero la gente me ha tratado muy bien”, expresó durante la presentación.

“Es un salto muy grande que doy desde Paraguay. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible en el club y tratar de ganar todo lo que se pueda. Luego ya veremos lo que pasa (…) Con Cervera no me he sentado a charlar mucho, pero eso me han comentado los compañeros: que para el entrenador lo primero es defender. Pero cuando jugaba en Paraguay, lo último que hacía era sumarme al ataque, porque allí también defendía más que atacaba, así que me voy a acostumbrar rápido al juego del equipo”, agregó Arzamendia con respecto al juego.

El lateral fue consultado sobre las diferencias que encuentra entre las primeras sesiones con el fútbol paraguayo. “De momento lo he notado en la intensidad de los entrenamientos. Pero en la selección paraguaya los entrenamientos y los partidos eran también muy intensos, como aquí”, puntualizó el zurdo, que también contó detalles de una conversación con Eduardo Berizzo, quien jugó en el club español. “El ‘Toto’ solo me dijo buenas cosas del club, de la ciudad y de los hinchas y que era una buena oportunidad fichar por el Cádiz. Mi deseo era siempre venir al club”, reveló.