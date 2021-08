William Riveros: “Sentimos que Sudamérica estaba con nosotros”

El único equipo no brasileño de las semifinales de la Copa Libertadores es el Barcelona, que eliminó al Fluminense el jueves. William Riveros, zaguero paraguayo, es uno de los titulares del equipo ecuatoriano que espera llegar a la final.

“Yo creo que nadie se esperaba (...) Gracias a Dios pudimos clasificar y romper esa racha, si no iban a ser todos brasileños. Sentimos que prácticamente Sudamérica estaba con nosotros y les dimos esa alegría”, comentó en comunicación con el Cardinal Deportivo.

El siguiente rival será el Flamengo, que viene de clasificarse con un global de 9-2 frente a Olimpia. “El sueño está en jugar la final”, manifestó el defensa guaraní que lleva tres años en el fútbol ecuatoriano y que ya fue sondeado por esa selección.

“Me llamaron una vez pero el tema es que debo estar jugando acá por cinco años y solo llevo tres”, indicó. En caso de que cumpla con los requisitos para defender la camiseta de la Tri, Riveros respondió: “No puedo decir no, porque es un trabajo”.

Sin embargo, no ocultó que su deseo es ser llamado para jugar por la Albirroja: “Pero me gustaría obviamente jugar para mi selección. No lo voy a negar. Es algo que sueño y trabajo para eso. Si no se da, sé que la Selección Paraguaya tiene muy buenos jugadores en ese puesto”.

Por último, dijo que este año lo buscaron de Cerro Porteño. “En realidad se comunicaron con mi representante pero no fue nada concreto. Solo preguntaron, no se llegó a más”, concluyó.