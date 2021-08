“No tengo dudas de que seguirá impresionándonos a todos”

Manchester United comunicó que Cristiano Ronaldo firmó el contrato que oficializó el regreso del atacante después de doce temporadas entre el Real Madrid de España y la Juventus de Italia. Ole Gunnar Solskjaer, excompañero y actual entrenador de los Diablos Rojos, habló del retorno del portugués y expresó que “uno se queda sin palabras al tratar de describir a Cristiano. No solo es un jugador maravilloso, sino una gran persona también. Tener las ganas y la capacidad de jugar al máximo nivel durante tanto tiempo es muy especial”.

El United, uno de los punteros de la Premier League en tres jornadas, sumará a CR7 después de la ventana FIFA, que incluye dos partidos de las Eliminatorias mundialistas y un amistoso contra Qatar para el seleccionado luso. “No tengo ninguna duda de que seguirá impresionándonos a todos, y su experiencia será vital para los jugadores más jóvenes del plantel. El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único que tiene este club. Estoy absolutamente encantado de que vuelva a casa, donde todo comenzó”, culminó Solskjaer.

Por su lado, Cristiano, concentrado con el combinado portugués, envío un mensaje a todos los hinchas de los Reds. “El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar a jugar en Old Trafford ante un estadio lleno y ver a todos los aficionados de nuevo. Estoy deseando unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, puntualizó.