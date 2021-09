“No perdí nada de confianza y no tengo miedo a nada”

Días después de conocer una nueva y sorpresiva convocatoria a la selección paraguaya, Blas Riveros volvió a jugar en el Brøndby IF. El defensor de 23 años superó la rotura de ligamento interno y cruzado de la rodilla izquierda y regresó a la competencia. Por decisión del entrenador Niels Frederiksen, el paraguayo sumó minutos en la reserva. En el clásico de la categoría contra el Copenhague, el exOlimpia arrancó entre los suplentes e ingresó cuando el cotejo estaba 2-1 a favor.

Posterior al partido, que acabó con el mismo resultado, Riveros habló del regreso a la aplicación del club danés. “La verdad que es una sensación única. Después de once meses me tocó nuevamente estar dentro del campo y me siento muy feliz por eso”, manifestó el zurdo. “La verdad que de tanto que quería que llegue este día, no pude dormir de la sensación que tenía para poder jugar hoy. Me desperté hoy a las siete y media y no pude más dormir porque estaba feliz y ansioso de poder jugar ya”, reveló el jugador.

Por otra parte, Riveros aseguró que no perdió “la confianza” y no tiene “miedo a nada”. “No perdí nada de confianza, para eso trabaje duro, para volver con toda la confianza que me caracteriza. No tengo miedo a nada, estoy trabajando duro, día tras días para poder llegar de la mejor manera”, avisó el exBasel de Suiza, que estará en la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas (Argentina, Chile y Bolivia) a pesar del poco ritmo de competencia después de la extensa recuperación por la lesión.