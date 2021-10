“La Súper Bowl es cada año, ¿por qué no un Mundial cada dos años?”

La FIFA continúa con el plan de reducir de cuatro años a dos la organización de una Copa del Mundo. Además de querer disputar el certamen de selecciones cada dos temporadas, el organismo quiere concentrar a todos los clasificatorios en un solo mes. Las propuestas recibieron el rechazo de varias confederaciones y ligas, principalmente las europeas. Pero el proyecto, encabezado por Arsene Wenger, es respaldado por Gianni Infantino.

“Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación”, expresó el presidente del ente rector del fútbol mundial, que comparó el torneo de países con la Súper Bowl. “La Súper Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años?”, consultó el titular de la FIFA, según publica el diario Marca.

“La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia. Cada año tienes un Súper Bowl , Wimbledon o la Liga de Campeones y todos están emocionados y esperando”, agregó Infantino, quien puntualizó que “decidimos que habrá una Copa del Mundo con cuarenta y ocho selecciones a partir de 2026. Si se llevará a cabo durante dos o cuatro años, todavía está en la fase de consulta. Precisamente porque es un torneo mágico, tendría que celebrarse con más frecuencia”.