De terror: cayó una parte de las gradas del NEC de Édgar Barreto

Un verdadero milagro: el NEC Nijmegen de Édgar Barreto perdió 1-0 el clásico regional contra el Vitesse por la jornada nueve de la Eredivisie. Al finalizar el encuentro, los jugadores visitantes fueron hasta el sector en el que estaban los hinchas que acudieron al Goffert Stadion. Mientras los futbolistas celebraban el triunfo en el césped, los seguidores festejaban en las gradas hasta que una parte de la estructura colapsó y terminó cayendo.

De Vitesse-supporters zijn door het dolle heen na de zege in de derby, maar een deel van het uitvak in het Gofferstadion begeeft het... 🏟⚠️#necvit pic.twitter.com/CkhqWhakSO — ESPN NL (@ESPNnl) October 17, 2021

Para fortuna de los hinchas, un contenedor, ubicado debajo del bloque, sostuvo la grada y evitó una tragedia. “Afortunadamente no hay víctimas. Fue un milagro que no haya pasado nada”, expresó Wilco van Schaik a la cadena ESPN Holanda. “Me he quedado mudo, por la cabeza me han pasado todo tipo de cosas. El contenedor que había debajo ha impedido males mayores”, agregó el director general del club en el que milita Barreto.

De sfeer zit er goed in, iedereen is klaar voor de Gelderse Derby 🔥



📺 ESPN#necvit pic.twitter.com/oGdnjZ5EBT — ESPN NL (@ESPNnl) October 17, 2021

El estadio, según Schaik, superó la inspección técnica antes del comienzo de la temporada. El escenario data de 1939, pero en el 2000 fue completamente remodelado.