La Champions League volvió a sortear los octavos y así quedaron los cruces

El error que cometieron Michael Heselschwerdt y Giorgio Marchetti durante el primer sorteo de los octavos de la Champions League es inédito. Una equivocación en la elección de las bolas para determinar a los rivales de Villarreal (primero vs. Manchester United) y Atlético Madrid (vs. Bayern Munich) generó la reacción del Colchonero, que protestó públicamente y obligó al organismo a ¡repetir el sorteo! Insólito, orillando el papelón, que anuló el cruce de Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

La entidad europea reiteró el sorteo que modificó todas las llaves anteriores, eliminando el Messi contra CR7, pero ubicando al París Saint-Germain contra el Real Madrid, que había pedido que mantengan la serie con el Benfica de Portugal. Oficializada la etapa con el evento en Nyon, Suiza, los partidos de ida serán entre el 15-16 y 22-23 de febrero, mientras que las revanchas están programadas entre el 9-10 y 15-16 de marzo.

Los cruces de los octavos de la Champions League

Salzburgo vs. Bayern Munich

Benfica vs. Ajax

Atlético Madrid vs. Manchester United

Inter de Milán vs. Liverpool

Sporting Lisboa vs. Manchester City

Chelsea vs. Lille

Villarreal vs. Juventus

París Saint-Germain vs. Real Madrid