El Arsenal retiró la capitanía a Aubameyang por indisciplina

Pierre-Emerick Aubameyang ya no será el capitán del Arsenal. El club reveló un acto de indisciplina del gabonés, que además será sancionado con un partido de ausencia. “Luego de su última infracción disciplinaria, la semana pasada, Pierre-Emerick Aubameyang no volverá a ser el capitán del equipo y no será convocado para el partido contra el West Ham”, anunciaron los Gunners, que el miércoles reciben al West Ham (17:00) por la Premier League.

“Nosotros esperamos de todos nuestros jugadores, en especial de nuestro capitán, que sigan las reglas y los usos en los que nos pusimos de acuerdo”, agregó la institución inglesa, que no precisó quién lucirá el brazalete contra los Hammers. Según el medio The Athletic, Aubameyang regresó, la semana, con retraso de un viaje a Francia y la cuarentena de 48 horas por el covid-19 obligó al jugador a no estar presente en el entrenamiento.

En marzo pasado, Mikel Arteta decidió no incluir a Aubameyang en el clásico ante el Tottenham porque llegó tarde a la concentración previa al partido. El delantero había heredado el brazalete en 2019 cuando retiraron la cinta a Granit Xhaka después de gesticular contra los aficionados que silbaban durante una sustitución. El atacante exBorussia Dortmund es uno de los jugadores mejor pagados en Inglaterra con 21 millones de euros al año (sobre 23,7 millones de dólares).