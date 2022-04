Alerta en Perú: Gobierno desea suspender Sp. Cristal-Flamengo

Un paro de transportistas provocó disturbios con la policía peruana en Lima y en Callao. Por esta razón, el Poder Ejecutivo del país decretó el estado de emergencia y suspendió la movilidad de los ciudadanos en las localidades mencionadas. En efecto, el partido entre Sporting Cristal-Flamengo corre riesgo de suspensión. Es más, el Ministerio de Justicia solicitó la reprogramación.

“Se tendrá que reprogramar. No olvidemos que en medidas excepcionales hay acciones extraordinarias que se deben adoptar. Un partido del fútbol no puede anteponerse a la tranquilidad del país”, expresó el magistrado Félix Charo al medio Exitosa Noticias. Hasta el momento, la Confederación Sudamericana de Fútbol no comunicó ninguna determinación.

Es más, hace minutos, la cuenta de Twitter de la Copa Libertadores, certamen que este martes abre la fase de grupos con el superclásico paraguayo y tiene programado para las 20:30 el duelo entre la Máquina Celeste y el Mengão, publicó la agenda del día y en la misma, aparecía el choque entre peruanos y brasileños en el estadio Nacional de Lima.